Chiellini dice stop: si ritira un pilastro azzurro 

Un addio al calcio, quantomeno a quello giocato, pensato a lungo e già con un'idea chiara sul proprio futuro: Giorgio Chiellini a 39 anni ha annunciato il proprio ritiro. «Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile», ha scritto su Instagram corredando la storia con un video amarcord. Migliaia i commenti e centinaia i saluti degli ex colleghi.

L'ultima esperienza calcistica con i Los Angeles con i quali ha vinto due trofei nel 2022. Ma il volto di Chiellini, così come la sua carriera, sono legati in modo indissolubile alla Juventus: con i colori bianconeri ha giocato 17 delle 23 stagioni disputate da professionista, conquistando nove scudetti (consecutivi, primato unico), cinque Supercoppe Italiane e Coppe Italia. A questi successi vanno aggiunge due finali in Champions League, entrambe perse, e l'Europeo questo vinto con l'Italia nel 2020 in Inghilterra. Resta il cruccio per le eliminazioni al primo turno ai Mondiali del 2010 e 2014 e le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022.

Una carriera lunga, lunghissima, iniziata 23 anni fa quando, soltanto sedicenne, esordì nel Livorno. Poi un anno alla Fiorentina e l'approdo nel 2005 all’amata Juve. In bianconero ha dato vita una coppia di ferro con Cristian Bonucci e alla famosa BBC con Andrea Barzagli.

