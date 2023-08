«Chiedo scusa per le parole del comandante» 

Le scuse del sindaco, il silenzio del comandante e una polemica che non accenna a placarsi. Appena rientrato in Municipio, il primo cittadino Carlo Tomasi ha affrontato la bufera scatenata dal post pubblicato su Facebook da Massimiliano Orrù, capo dei vigili urbani di San Gavino Monreale, che – riferito alla 19enne fatta ubriacare e stuprata a Palermo da un gruppo di coetanei – ha commentato: «Insegnate alle vostre figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi».

La condanna

«Innanzitutto il sottoscritto desidera scusarsi a nome dell’intera amministrazione comunale con tutte le donne e con chiunque si possa essere in qualche modo sentito offeso o toccato nella propria sensibilità – scrive Tomasi –. Si reputa opportuno e doveroso prendere fermamente le distanze dall’intervento del comandante». E ancora: «Pur intuendo una più generale intenzione di richiamare alla prudenza, le parole circa fatti di estrema violenza nei confronti di donne e ragazze paiono, inevitabilmente, quanto meno incaute e improvvide». Di più: «Riconosco l’inappropriatezza delle parole di Orrù, con cui mi sono immediatamente confrontato e che ho esortato a moderarsi, assumendo un atteggiamento più consono al suo ruolo. Sul piano personale, inoltre, ritengo che la mia storia di vita ed il mio pregresso operato politico e professionale siano eloquenti circa la mia posizione di totale rifiuto della violenza, dell’aggressività e della prepotenza, le quali in qualsiasi contesto si contrappongono alla bussola morale che guida ogni mio comportamento. Ma c’è di più. Sono qui a rimarcare quanto il Comune di San Gavino Monreale con questa amministrazione si sia contraddistinto come assiduo e fermo promotore dell’inclusività e dell’uguaglianza dei diritti. Al rientro delle ferie del comandante, con il supporto della parte tecnica, si vaglieranno disposizioni e regolamenti vigenti per individuare quali misure o provvedimenti adottare».

Il Consiglio

La questione però ha scosso tutto il palazzo. «Quelle del comandante Orrù sono parole molto gravi. Ritengo opportuno che il sindaco si faccia carico di affrontare l’argomento e approfondisca, se necessario, anche portando la questione in Aula», è l’esortazione di Nicola Orrù, del gruppo misto. Più tiepido l’intervento di Nicola Garau, consigliere di minoranza: «Conoscendo questo dipendente del Comune, posso dire che non ha fatto delle uscite felici, credo non sia riuscito a esprimere ciò che voleva dire e che l’abbia scritto in maniera sbagliata. Avrebbe dovuto continuare a farsi le vacanze senza intervenire su questo argomento». Come promesso poi, ieri, al sindaco Tomasi è arrivata la pec del Centro antiviolenza Feminas che ribadisce: «Il nostro centro combatte quotidianamente contro la vittimizzazione secondaria e non può quindi tacere di fronte ad affermazioni lesive la dignità e i diritti delle donne, ancor più se a farlo è chi ricopre importanti incarichi pubblici. Si invita a intraprendere tutte le opportune azioni di vostra competenza, utili a censurare il pessimo comportamento del vostro dipendente, nonché pubblico ufficiale».

