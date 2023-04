«Chiedo scusa alle persone offese» 

«Dopo aver chiesto scusa formalmente con una lettera al sindaco di Baunei, mi farebbe piacere anche avere un incontro di persona con chi rappresenta la comunità che si è sentita offesa dal mio articolo; sono dispiaciuto per la piega che ha preso la vicenda, ho già precisato che non era certo mia intenzione offendere la comunità in cui da diciotto anni passo tanto tempo». Prove di disgelo tra Guglielmo Pelliccioli, giornalista di Italiaoggi di casa a Baunei dai primi anni Duemila e la comunità baunese, da qualche giorno protagonisti di una polemica social a causa di alcune frasi apparse in un pezzo dedicato al centro montano poco gradite (“abitanti poco ospitali e scorbutici”).

Rettifica

Domenica il sindaco Stefano Monni ha reso noto il contenuto della lettera di scuse, chiedendo un ulteriore passo in avanti: la pubblicazione di un altro articolo di rettifica su Italiaoggi. Il giornalista lombardo, che già domenica sera aveva cliccato il classico “like” sul messaggio del primo cittadino, rilancia e chiede di superare la dimensione comunicativa via mail e via social, per arrivare a un incontro di persona con chi rappresenta la comunità baunese. Incontro che potrebbe materializzarsi tra maggio e giugno. «La nostra comunità non ha mai chiuso le porte a nessuno, un incontro di persona può certamente aiutare a chiarire al meglio l’incresciosa situazione nata dal fatto – rimarca Monni - che la sensibilità di una comunità passa anche dal valore che si dà alle parole, che possono ferire molto più di quanto di possa pensare».

L’ex sindaco

A un incontro riparatore (“davanti a un caffè”) aveva già fatto cenno nei giorni scorsi l’ex sindaco Salvatore Corrias, ora consigliere regionale, che in un post su facebook aveva accusato Pelliccioli di «grave pregiudizio e imbarazzante approssimazione” rimproverandolo di aver “saccheggiato i più beceri luoghi comuni». Il giornalista lombardo nell’occhio del ciclone per aver urtato la sensibilità dei baunesi è in buona compagnia, visto che una simile polemica è scoppiata alcune settimane fa ad Arbus, dove l’amministrazione comunale ha stigmatizzato le parole del cantante Paolo Mengoni, che aveva definito “una giungla” la zona attraversata per raggiungere le dune della Costa Verde per girare un video musicale. E come Mengoni, nei giorni scorsi ha pagato dazio anche il giornalista di Sky Federico Buffa, che ieri ha fatto infuriare gli abitanti di Carbonia. A ulteriore conferma che tutto il mondo è paese.