«Chiedo scusa all’arbitro: ho esagerato» 

La partita è quasi finita, Decimo 07 1 Perdaxius 2, tre gol tutti su rigore. Kuyateh Musa commette un brutto fallo, da giallo, era già ammonito, dunque viene espulso. «Non so nemmeno io cosa mi è passato per la testa», spiegherà dopo. Non resiste e colpisce («in modo leggero», giuro) l'arbitro. Uno schiaffo. La partita viene sospesa. E si resta in attesa di quel che deciderà tra oggi e domani il giudice sportivo.

Le scuse

Nel calcio capita, se non fosse che il giocatore in questione fino a quel momento era sempre stato più che corretto e forse proprio per questo nel Decimo 07 sono tutti costernati, Kuyateh per primo. Centrocampista centrale, in pratica il regista, quello che gestisce il gioco, 23 anni, Gambiano, vive in Sardegna dal 2016. Dice spesso "eja" e ha voglia di scherzare, ma quando si parla di domenica scorsa si fa serissimo. «Non so davvero cosa mi è scattato nella testa. Mi sono scusato subito con l'arbitro - spiega il giovane, col Barcellona nel cuore, anche se non perde una partita del Cagliari - e lo faccio anche ora, pubblicamente. Al momento non mi sono reso conto, ma più passa il tempo più capisco di aver sbagliato. Ho fatto male. Gioco a calcio dal 2017, due anni nel Villasor e poi a Decimo e non mi è mai successo nulla del genere. So che verrò squalificato, continuerò ad allenarmi regolarmente anche se dovrò stare lontano dal campo. Non sai quanto vorrei non averlo fatto».

Il tecnico

L'allenatore Giampaolo Grudina. nome storico del calcio sardo, ancora non sa con precisione quanto grave sarà il provvedimento disciplinare, ma è profondamente dispiaciuto: «Lo alleno da circa otto mesi, è un bravo ragazzo, non mi sarei mai aspettato una reazione simile. Da giocatore professionista prima e da allenatore dopo, sono più di quarant'anni che vedo di queste cose, ma non ci si deve mai abituare. Ci ho parlato subito dopo la partita - racconta il mister - credo che non si sia reso conto all'inizio, adesso è pentito ma deve riflettere su quanto ha fatto. Viene da una realtà complessa, diversa da quella dei suoi compagni, si è integrato bene, forse proprio per questo dispiace ancora di più».