«Chiedo scusa al Cesena» 

Olbia. L’Olbia si presenta a Cesena per strappare punti alla capolista e invece l’unico che rischia di rimediarne al “Manuzzi” è Filippo Rinaldi, preso di mira a fine gara dal papà del giocatore Cristian Shpendi al quale il portiere dei bianchi, a metà ripresa del testacoda giocato domenica e terminato 1-0 per i romagnoli, aveva procurato una ferita al sopracciglio in uno scontro di gioco.

Le dichiarazioni

Un’aggressione che ha fatto il giro d’Italia. Poi ieri il mea culpa. «Chiedo scusa a tutta Italia e al Cesena per il mio bruttissimo gesto: come padre sono uscito fuori di testa», le dichiarazioni rilasciate all’uscita dal commissariato di Cesena da Liman “Alex” Shpendi, che però dimentica Rinaldi e l’Olbia. Per il genitore dell’attaccante albanese dei bianconeri e del gemello Stiven, in forza all’Empoli in Serie A, è scattata la denuncia d’ufficio e si attende un Daspo tra uno e 5 anni. Multa salata e squalifica del campo in arrivo, invece, per il club. Ma non solo: due giorni fa dalla curva sono piovuti insulti e oggetti contro lo stesso Rinaldi e, data la recidività del tifo organizzato della squadra di casa già punito per i fatti di Pescara-Cesena del 25 novembre, i romagnoli potrebbero disputare più di una gara con alcuni settori chiusi. Intanto il Cesena «stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tesserato dissociandosi da qualsiasi forma di violenza e condotta antisportiva», recita la nota del club, che collaborerà «con le autorità per ricostruire l’accaduto e identificare il soggetto resosi protagonista dell’episodio e consentire l’adozione dei provvedimenti di Legge».

Condanna unanime

Documento seguito da quello del sodalizio gallurese, che ugualmente «condanna fermamente» l’episodio e sottolinea come «tali avvenimenti non possano essere tollerati, a maggior ragione se si perpetrano sul luogo di lavoro. La Società esprime la propria vicinanza a Filippo e si augura che il fatto possa rientrare in una circostanza isolata». Per il presidente Alessandro Marino, consigliere della Figc, «è un salto indietro di 20 anni, quando si discuteva se fossimo pronti o meno a togliere le barriere: questo episodio dimostra che non lo siamo». E se sui social è una gara a insultare i sardi, «macellai», «picchiatori» e «pecore» per alcuni sostenitori del Cesena, non è dato sapere se Rinaldi a sua volta denuncerà Shpendi per l’aggressione nel caotico finale di un match nel quale, mentre il vice allenatore dei locali Michele Napoli si dirigeva verso la panchina dell’Olbia per battibeccare, il portiere dei bianchi veniva additato dal giocatore bianconero Augustus Kargbo prima di essere raggiunto da Shpendi senior, sceso dalla tribuna per sferragli un pugno smorzato dall’intervento di Maarten van der Want, compagno di squadra e omologo di ruolo di Rinaldi. Shpendi è stato fermato e trascinato via dai tesserati del Cesena, che - per la cronaca - non rischia lo 0-3 a tavolino (l’episodio è avvenuto a fine gara).

Sconfitti e penultimi

In tutto questo, la squadra di Leandro Greco ha perso per l’undicesima volta. Il “Manuzzi” certifica la crisi dei bianchi, incapaci di pungere, salvati dalla goleada da un super Rinaldi e inchiodati al penultimo posto con 17 punti a -4 dalla salvezza diretta. Il rinforzo in attacco, individuato nell’ex Cagliari Marco Sau, serve come il pane. A maggior ragione perché domenica in casa nello scontro diretto con la Vis Pesaro la vittoria è d’obbligo.

