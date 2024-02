«Chiedo scusa a nome di tutta Iglesias» 

Iglesias. Dopo quanto accaduto nella gara contro il Ghilarza, con reazioni dopo le decisioni arbitrali costate all’Iglesias, oltre a una ammenda di 300 euro, diverse squalifiche (il giocatore Pitzalis sino al primo maggio, i compagni Isaia e Zedda per quattro turni), il presidente Giorgio Ciccu ha deciso di intervenire con un comunicato nel quale dice la sua.

Il dirigente

«Sento il dovere di scusarmi per il comportamento non consono tenuto da alcuni tesserati domenica scorsa in occasione della trasferta di Ghilarza», sottolinea il massimo dirigente, «mi sento offeso e sto valutando più incisive ripercussioni disciplinari, oltre quelle già inflitte dalla Giustizia sportiva a carico dei responsabili». Per il presidente «tali atteggiamenti», quelli tenuti dai suoi tesserati, «sono da stigmatizzare perché non rispecchiano la cultura sportiva mia e del club che così faticosamente rappresento. Un direttore di gara e i suoi collaboratori possono sbagliare al pari di giocatori, tecnici e dirigenti. Tuttavia, nessuno ha il diritto di offendere e soprattutto trascendere» dal giusto e doveroso rispetto in campo. Perché poi si scade in «atteggiamenti ingiustificabili, sempre». Chiaro il riferimento all’episodio (segnalato nel referto) dello sputo rivolto da Pitzalis al direttore di gara e alle espressioni ingiuriose rivolte dai suoi due compagni allo stesso direttore di gara.

Piccoli errori

Secondo Giorgio Ciccu «è vero che l’arbitro domenica scorsa l’ha fatta grossa e probabilmente, come spesso capita, nel tentativo di compensare» alcuni errori commessi in precedenza durante lo svolgimento della partita «ha finito per perdere l’equilibrato controllo della gara, ma rimane inqualificabile il comportamento dei miei giocatori e collaboratori».

Sull’atteggiamento dei tifosi sugli spalti (ingiurie e minacce rivolte all’arbitro, con due supporter scesi dalla tribuna per insultare anche il guardalinee), è complicato però intervenire. «Il pubblico, purtroppo, è più difficile da gestire per una società, ma con i tesserati sarò irremovibile». In ogni caso «chiedo scusa», conclude il presidente, «soprattutto a nome di tutta la città di Iglesias, da sempre esempio di impegno e sportività in tutta la Sardegna».

