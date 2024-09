«Chiedo perdono per Marzabotto» 

Quando il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha scandito dal palco, in perfetto italiano, «mi inchino dinnanzi ai morti e a nome del mio Paese oggi vi chiedo perdono», la piazza di Marzabotto si è alzata in piedi per un lunghissimo applauso, quasi a volere ricucire così quella ferita lacerante inferta dalla ferocia nazista. Che tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 decretò la morte di 770 civili tra cui donne, bambini e anziani nei territori tra i comuni di Marzabotto, Grizzana, Morandi e Monzuno.

La commozione

Ma prima di quelle parole, pronunciate al fianco del presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella ce ne erano state altre, più intime e affettuose. Dense di commozione e accompagnate da abbracci ai sopravvissuti agli eccidi e ai loro familiari saliti sui prati di Monte Sole per incontrare i due capi di Stato.Che, deposta una corona tra i ruderi della chiesetta di San Martino con le note del Silenzio a riecheggiare nell’aria, si sono fermati - a lungo - con i testimoni dell’orrore di 80 anni fa e i loro discendenti.

«È accaduto, quindi può di nuovo accadere, può accadere se dimentichiamo». Cita Primo Levi, Mattarella per spiegare il senso della «sua missione di memoria» a Marzabotto. «Mai più, mai più» gli orrori del nazismo e del fascismo, ha chiesto il presidente della Repubblica dalla piazza di Marzabotto.

I sopravvissuti

«Grazie per essere venuti qui oggi e per aver onorato i nostri cari che non ci sono più», si è rivolta a Mattarella e Steinmeier Anna Rosa Nannetti, una dei sopravvissuti alla strage, cui il presidente tedesco ha risposto dicendo «grazie della vostra generosità e per la vostra accoglienza». Una frase, ripetuta più e più volte, a tutti quegli uomini e quelle donne venuti a Monte Sole con il loro fardello di sofferenza e di ricordi, grato per la riconciliazione che oggi gli consente di chiedere perdono. «Qui - racconta Paolo Elmi, accompagnato dalla moglie e da una cugina - abbiamo perso 16 parenti, da parte della mia mamma. Appartenevano tutti alla famiglia Lorenzoni. Io ero nato da pochi mesi e sono scampato all'eccidio perché due giorni prima ero stato sfollato con i miei genitori».

L'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi ha celebrato la messa in memoria della vittime. «La giustizia è più forte della vendetta – è il monito – il male è molto più pericoloso se non c'è la giustizia. La ricerca forsennata dell'occhio dell'altro non fa recuperare il proprio ma fa perdere anche l'altro. Il male si combatte con l'amore».

