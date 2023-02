«Chiedo le maglie dei campioni contro la malattia» 

Per una vita ha raccontato da inviato speciale il mondo del calcio, del volley e del basket, ora ha bisogno dei grandi dello sport per portare a termine quella che definisce la sua missione più grande: la battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. Renato Scanu, giornalista cinquantanovenne di Carbonia, tre anni e mezzo fa ha incontrato quello che lui definisce “un mostro”, ma non si è arreso: «I momenti di sconforto non mancano – dice – ma non mi farò sconfiggere dalla sla senza lottare. Ho dalla mia parte un esercito di familiari e amici e cerco nuovi soldati nel mondo dello sport per la mia battaglia della vita».

L’idea

Quando gli hanno diagnosticato la sla ha cercato di condurre una vita normale sino a quando la tracheotomia non è stata l’unica via per continuare a vivere: «Da allora, – racconta con l’aiuto di un puntatore ottico che gli ha ridato la parola – dal mio letto, ho cominciato a pensare al modo in cui rendermi utile». L’idea di “Una maglia contro la sla” è arrivata quasi subito: «In trent'anni in giro per l’Italia e l'Europa, inviato speciale per emittenti come radio-cronista sportivo, ho incontrato tanti campioni: ho deciso che avrei chiesto aiuto proprio a loro. Raccoglierò le maglie che vorranno inviarmi, quando ne avrò almeno duecento le metterò all'asta e donerò il ricavato ai principali centri di ricerca contro la sla, in particolare i centri di Roma, Milano e Torino». Con l’aiuto del fratello Pierpaolo ha contattato giocatori, dirigenti, addetti stampa: «Il mondo del calcio – dice – è attaccato da questa patologia per motivi ancora ignoti, sono certo che tante persone vorranno aiutarmi». Tanti lo hanno già fatto, il Cagliari, la Dinamo e decine di altre squadre delle diverse serie: «Ho aiutato Renato ad appendere alle pareti della sua stanza tante maglie, stiamo studiando il modo di farcele stare tutte».

I campioni

Giocatori ne ha conosciuto tanti a tutti i livelli, sin da quando nel 1991, come inviato di radio Sulcis, raccontò il derby Iglesias-Carbonia di Coppa Italia regionale, nello storico stadio Monteponi. Sono tanti gli aneddoti che ricorda, come quando Gianfranco Zola, in Inghilterra, se lo trovò in prima fila alla conferenza stampa per la sfida Chelsea-Leeds (di Cellino): «Sgranò gli occhi perché nel suo passato nell’Isola e in Italia mi aveva incontrato tante volte - racconta – pronunciò una colorita frase in sardo e chiese: “Renato ma che ci fai qui?” e poi disse ai giornalisti che le domande del suo amico giornalista sardo avrebbero avuto la precedenza». Per il format radiotelevisivo “Il calcio on the road” che avevo ideato fu un colpaccio». La maglia di Zola non dovrà mancare nella sua raccolta, ma lui ne sogna altre due in particolare: «Sono quelle dei miei idoli del calcio e del tennis: Gigi Riva e Adriano Panatta. Riceverle mi farebbe immensamente felice». Renato non è riuscito ancora a vedere il film su Gigi Riva: «Quando l’hanno portato a Carbonia sarei dovuto andare al cinema, mi avrebbe aiutato il primario della Rianimazione Leonardo Tola, mio angelo custode che ringrazio ogni giorno per il supporto, ma purtroppo la febbre mi ha tenuto a casa». Ora spera che qualcuno riesca a farglielo vedere dal suo letto, con un dvd: «Le imprese di Rombo di Tuono in un film sono state una grande idea – dice – sono davvero curioso».