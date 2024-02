«Chiedo giustizia per Sebastian» 

«Non può fermarsi tutto, mio figlio deve avere giustizia. Nessuno potrà restituirmelo, ma la ricerca della verità non deve fermarsi». Non si dà pace Francesca Sanna, madre di Sebastian Casula, il giovane morto del 2017 a 39 anni in circostanze misteriose, una morte che qualcuno tentò di far passare per un suicidio: l’unico imputato nel processo che si è aperto alcuni mesi fa è morto e ora la madre di Sebastian teme che la vicenda venga dimenticata definitivamente per morte del presunto reo.

La battaglia

«Non accetterò mai la parola fine senza una spiegazione credibile per la fine di mio figlio – ribadisce Francesca Sanna – la morte dell’unico imputato deve portare gli inquirenti a rivedere tutte le carte dell’inchiesta. Non ho mai creduto che una sola persona fosse la responsabile». Lo grida dall’estate del 2017, da quando suo figlio fu ritrovato morto dopo un mese di ricerche durante le quali pareva sparito nel nulla. Il corpo fu rinvenuto a Monte Leone da tre volontari della Protezione civile, a pochi metri dalla bicicletta che il giovane usava abitualmente. Inizialmente si parlò di suicidio, si disse che Sebastian si fosse legato una corda al collo per impiccarsi dopo un’overdose di droga, ma quel ramo su cui era legata la corda era davvero troppo basso per un ragazzone alto quasi un metro e novanta e, infatti, la posizione del corpo, quasi in ginocchio, poneva chiari interrogativi: «Era evidente da subito che si trattasse di un suicidio simulato – dice la madre – ma era anche chiaro che fosse impossibile che una sola persona avesse inscenato il tutto. Sono andata personalmente, anche se mi ha fatto malissimo, e vedere il punto del ritrovamento. Portare un corpo e la bici tra quei sentieri tortuosi è complicatissimo per una sola persona».

L’inchiesta

Le indagini all’inizio diedero ragione alla famiglia Solinas assistita dall'avvocato Gianfranco Piscitelli. Vennero iscritte otto persone nel registro degli indagati, ma poi gli accertamenti hanno portato allo stralcio e all’archiviazione per quasi tutti, tranne che per Paolo Secci, rinviato a giudizio per morte come conseguenza di altro reato (la cessione della droga), occultamento di cadavere e vilipendio del corpo: «Ho sempre pensato, allora come oggi, che i colpevoli fossero molti di più – ribadisce Francesca Sanna – speravo che questo processo avrebbe svelato una verità che aspetto da sette anni». L’ultima udienza, nel novembre scorso, si era chiusa con un rinvio a marzo: doveva essere sentito il medico legale che ha eseguito l’autopsia e nominato il perito per alcune intercettazioni ritenute preziose per la ricostruzione della verità: «Dopo tanta attesa non posso accettare che si archivi tutto – conclude – faccio un appello alle forze dell’ordine, ai magistrati che si sono occupati del caso, a chiunque possa evitare un clamoroso errore: mio figlio merita giustizia. Porterò avanti questa battaglia finché avrò vita».

