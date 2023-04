«Chiedo giustizia per mio figlio» 

«Davide era una persona squisita, amato da tutti». Accenna appena a un sorriso Donatella, la madre di Davide Calvia. Al termine della cerimonia funebre per l’ultimo saluto al pescatore 38enne, sembra non nascondere alcuna emozione, neppure la rabbia per quella tragedia ancora tutta da chiarire che le ha portato via suo figlio, ritrovato sulla costa di Castelsardo dopo dieci giorni dal naufragio nel mare del Golfo dell’Asinara. «Adesso pensiamo a dargli l’estremo saluto, poi arriveranno le cose brutte. Solo la grazia divina ci potrà aiutare». Il padre Ignazio ha gli occhi lucidi: «Chiedo soltanto giustizia per mio figlio».

La cerimonia

Poco prima delle 15 l’arrivo del feretro nella basilica del Sacro Cuore di Sassari, nel quartiere omonimo dove Davide viveva insieme alla sua famiglia, dove ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita prima di imbarcarsi in un’avventura, forse troppo pericolosa, con rischi probabilmente trascurati. Sotto l’altare della chiesa un cuscino di fiori gialli, una composizione a forma di chitarra, la sua passione. Quella di Davide l’ha imbracciata il suo amico Antonio per accompagnare la voce di Fabrizio che, seduto davanti al feretro, ha intonato il “Deus ti salvet Maria”, uno dei brani preferiti dal pescatore 38enne. Dalla sorella Nadia un omaggio: «A te che bastava una chitarra per fare festa, per te alzerò un bicchiere per fare un brindisi e chiedere giustizia». Silenzio, lacrime durante la messa. «Dinanzi alla morte di un giovane, specie in queste circostanze, e al dolore di una famiglia sarebbe preferibile tacere, non dire nulla. Invece dobbiamo dare voce alla nostra fede, seppure provata da un dolore così grande che lascia attoniti».

La preghiera

Il parroco don Antonio Simula si rivolge ai parenti, ai genitori e alla sorella Nadia. «C’è un dono bellissimo che potete fare per lui», ha proseguito il sacerdote «pregare e ricordare i momenti più belli condivisi con lui, conservare l’affetto che vi ha uniti». All’uscita della chiesa un volo di palloncini bianchi e rossi si è alzato verso il cielo e un lungo applauso ha salutato il feretro verso l’Istituto dove è stata disposta la cremazione.