«Chiedo giustizia per i danni subiti» 

Mario Fancello, pastore 72 enne di Oliena, da tempo residente a Grondona, in Piemonte, è un uomo provato da cinque anni di calvario giudiziario, ma animato dallo spirito battagliero che contraddistingue ogni barbaricino. Lo scorso novembre la Corte di cassazione lo ha definitivamente assolto dall’accusa di aver appiccato 23 incendi nell’Alessandrino, nelle estati 2017 e 2018. Oggi che l’incubo è finito l’allevatore e la sua famiglia sono distrutti, sia economicamente che psicologicamente.

La vicenda

«Sono una vittima della giustizia - esordisce Fancello - mi hanno accusato di ciò che non avrei mai potuto commettere. Sono arrivato nella Penisola per guadagnarmi da vivere onestamente, senza chiedere nulla a nessuno». E, infatti, tutto è proceduto senza particolari intoppi, fino al luglio del 2017, quando le forze dell’ordine fanno irruzione nell’azienda gestita dalla moglie, attraverso un regolare contratto con la proprietà della Curia. Per mezzo di un ordine di sequestro, viene accertato per la prima volta che l’area è vincolata da beni storici. Vengono anche contestati la troppa vicinanza a un cimitero, danni a beni tutelati dalla Soprintendenza e il maltrattamento degli animali che, nel frattempo, verranno abbandonati non potendo più tornare nella stalla originaria. In un attimo i sacrifici di una vita sfumano via. «Un’assurdità - tuona Fancello -. I capi erano in ottimo stato e non di certo magri. Me li hanno tolti dall’oggi al domani. Tanti sono finiti al macello, altri spariti. Ne possedevo 150 fra pecore, capre, mucche e maiali. È iniziato l’incubo».

Gli incendi

Di lì a breve il territorio viene investito da ben 23 roghi di vaste dimensioni. Gli investigatori non hanno dubbi: l’autore sarebbe Fancello, mosso dalla voglia di vendetta per ciò di cui è stato privato. Spuntano immagini della videosorveglianza in cui si noterebbe la Panda blu del pastore sui luoghi delle fiamme. L’uomo viene condannato a 11 anni 8 mesi (dei quali 7 anni e 6 mesi solo per i roghi). La pena è confermata in appello, aprendogli le porte del carcere. Dopo un incessante lavoro, il difensore Stefano De Bernardi riesce a far annullare la condanna in Cassazione, compresa quella legata ai roghi rinviata alla Corte d’appello. Si giunge alla conclusione che l’auto fotografata non possa essere la sola prova per inchiodarlo. Emergerà che il gps piazzato dagli investigatori sulla Panda aveva seguito il pastore solo dopo i roghi, scoppiati in un’estate torrida.