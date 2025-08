«Chiediamo una riconversione per Rwm» 

Accogliendo l’invito della Confederazione socio sindacale sarda (Csss) e di Sardegna Pulita, circa 120 persone sono tornate venerdì sera a protestare sul piazzale della Rwm Italia per contestare l’attività della fabbrica bellica. Striscioni, bandiere, slogan, crudissime foto, oggetti (anche qualche piccola bara) e messaggi contro la fabbrica e la guerra, hanno fatto da cornice ad “Appello per la pace e il disarmo”, iniziativa alla quale hanno aderito, alcune solo nominalmente, 32 sigle tra associazioni, gruppi, partiti, movimenti e comitati (anche 7 sacerdoti). Tanti gli interventi durante il sit-in durato circa un’ora e mezza. «Siamo qui non per criminalizzare i lavoratori - ha esordito Angelo Cremone di Sardegna Pulita - ma per far riflettere anche loro su una riconversione ad usi civili della fabbrica: non solo è possibile ma doverosa. Ci rivolgiamo anche alla politica: possibile che non si sia mai aperto un tavolo sulla questione?». Un centro caseario regionale, uno di produzione di mattoni, di protesi ortopediche o ancora un centro per la forestazione, sono le opzioni di riconversione elencate. «Il lavoro che produce morte non è lavoro, i vertici Rwm e la politica che fa da complice, sono criminali», ha detto Giacomo Meloni (Csss). «Stare davanti a questo mostro genera disgusto», ha aggiunto Arnaldo Scarpa del Comitato Riconversione Rwm.

