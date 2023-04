«Chiediamo l’area di Monte Pranu» 

L’amministrazione comunale di Tratalias vorrebbe acquisire l'area in cui si trova la pineta di Monte Pranu a ridosso dell’invaso artificiale. Lo hanno chiesto eni giorni scorsi il sindaco Emanuele Pes e l'assessore Fabrizio Pes ai responsabili di Enas, entre gestore dell’area in qualità di concessionario ma per il passaggio occorrerebbe il benestare anche delle Ras, in quanto proprietaria del bene. Si tratta di un’area molto frequentata dai gitanti (ieri ad esempio, in occasione della bella giornata di Pasquetta, era affollatissima) e dispone di una serie di servizi e sotto servizi (aree picnic, barbecue, tavoli e panche, barbecue, fontanelle e altro) realizzati dal Comune sin daglli anni ‘80 a partire dagli anni 80. «Ci impegneremo, giorno dopo giorno, per far sì che la nostra istanza venga accolta. – promettono gli amministratori - In maniera tale da regalare, a titolo definitivo, a tutta la comunità un pezzo della sua storia. (f. m.)

