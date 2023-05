«Chiediamo l’aiuto della Regione per la pulizia delle spiagge» 

Per la pulizia spiagge, l’amministrazione comunale di Calasetta bussa alle casse della Regione. Con la stagione balneare alle porte e un evento sportivo di portata internazionale a breve, desta molta preoccupazione, soprattutto la situazione di Spiaggia Grande.

«Le risorse economiche dell'amministrazione - dice il vice sindaco Roberto Sinzu - non ci consentono di far fronte a questa emergenza, da qui la richiesta all’assessorato all’Ambiente di riservarci un’attenzione particolare sia in termini di risorse economiche, sia creando le condizioni normative per consentire a Calasetta di affrontare la stagione turistica 2023 con interventi efficaci e tempestivi». Il vicesindaco, assieme al consigliere di opposizione Sandro Dessì, nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo lungo le spiagge per valutare la situazione creata dalla posidonia spiaggiata. «Sottotorre e Spiaggia Grande in particolare - dice Sinzu - sono occupate da quantitativi ingenti e inconsueti con formazione di vistosi accumuli. L'approccio concordato con l’assessorato all’Ambiente prevede interventi con lo scopo di ridurre il volume e agevolare l’azione di eventuali mareggiate che potrebbero manifestarsi nelle prossime settimane». Al momento è difficile anche la sola predisposizione di un progetto di movimentazione efficace e risolutivo. (s. g.)

