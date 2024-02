«Chiediamo garanzie per salvaguardare l’occupazione» 

Nessuno tra i sindacati e le Rsu della Saras si aspettava una cessione così imponente delle quote che segna la fine di un'epoca, quella della famiglia Moratti in Sardegna, dopo 62 anni.

«C'erano dei rumors in settimana però questo è stato un fulmine a ciel sereno - sostiene Pierluigi Loi della Uiltec - la famiglia Moratti ha sempre prestato massima attenzione alla Sardegna e nell'ultimo decennio ha fatto forti investimenti». «La notizia della cessione ha creato molta preoccupazione tra i lavoratori. Occorre capire quale sarà il futuro di questo sito produttivo - dice Stefano Fais, segretario organizzativo Filctem e rsu Saras - in questo momento attendiamo di incontrare il presidente uscente e la nuova proprietà per conoscere il nuovo piano industriale che per noi è importante per salvaguardare i livelli occupazionali. Il dato di fatto è, però, che un’altra grossa azienda nazionale non sarà più italiana ma olandese. Attendiamo di conoscere il loro piano». Marco Nappi, segretario generale regionale Femca Cisl, si dice «scioccato per la notizia arrivata all'improvviso. Sappiamo che entrare in un contesto di una multinazionale cambia tutto. Cosa succederà e come sarà l'approccio della nuova proprietà lo vedremo nelle prossime settimane ma già oggi c'è una forte preoccupazione».

«Restiamo in attesa delle comunicazioni ufficiali che l’azienda riterrà di fare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni di categoria territoriali», dice il segretario Cgil Sardegna Fausto Durante. «Ancora una volta un’importante società italiana passa in mano ad una multinazionale straniera»: così Daniela Piras, segretaria generale Uiltec. «Purtroppo – continua – questa condizione sta diventando consuetudine nel contesto industriale del Paese e questa tendenza ci crea disagio e preoccupazione». Aggiunge William Schirru, della Filctem Cgil: «Visto che i Moratti non volevano proseguire, questa cessione è senz’altro meglio di un eventuale declino». Sulla vicenda è intervenuta Confindustria Sardegna: «È importante ricordare e ringraziare la famiglia Moratti. Sappiamo per certo che chi subentrerà, la Vitol, non è solo un trader ma un operatore industriale».

