«Chiediamo aiuto per nostra figlia malata» 

«Non lasciate sola nostra figlia, aiutateci a fornirle le cure di cui ha bisogno». Dalla loro casa di Barrali, Marco Cangiolu e Jessica Murgia (lui operaio edile, lei casalinga) lanciano una disperata richiesta d’aiuto per la loro bambina di 8 mesi, nata con un’asfissia perinatale e conseguente paralisi cerebrale. «A novembre abbiamo presentato una richiesta alla Asl di Cagliari per il riconoscimento dell’invalidità. Ancora non abbiamo ricevuto risposta. Ci rimbalzano da un ufficio all’altro, nessuno risponde al telefono, siamo abbandonati dalle istituzioni».

Il parto

Tutto è cominciato a luglio del 2024: il ricovero in ospedale, le difficoltà del parto che hanno interrotto l’afflusso di ossigeno al cervello. Subito dopo la nascita, la piccola è stata trasferita in terapia intensiva dove è rimasta ricoverata per un mese. Poi un delicato intervento chirurgico alla testa per la rimozione di due ematomi subdurali. «Ci è crollato il mondo addosso – raccontano Jessica e Marco – non volevamo rassegnarci e per questo abbiamo chiesto altri due consulti all’ospedale Bambin Gesù di Roma e al Besta di Milano. La nostra, lo vogliamo precisare, non era una mancanza di fiducia per i bravi medici sardi. Non volevamo però avere il rimpianto di non aver fatto tutto il possibile per nostra figlia».

La battaglia

E di tutto, i due ragazzi, vogliono continuare a fare, uniti in uno sconfinato sentimento d’amore per la loro piccola. «La realtà purtroppo non può essere cambiata. Molto però può essere ancora fatto per permettere alla bambina di recuperare alcune funzioni».

Per questo i genitori si sono rivolti a un centro di riabilitazione pediatrica di Como. «Qui in Sardegna non abbiamo questo tipo di struttura – spiegano Jessica e Marco – la Asl 8 ha autorizzato il ricovero extra Regione. Spese che ci siamo accollati con l’aiuto delle nostre famiglie. Finora non abbiamo ottenuto nessun rimborso».

La burocrazia

Ma a pesare ancora di più è il mancato riconoscimento dell’invalidità che consentirebbe alla bambina di accedere ai benefici della legge 162 per le gravi disabilità e, al padre, di ottenere i permessi dal lavoro previsti dalla legge 104 senza doversi mettere in ferie: «Ci dicono che ancora la commissione medica non si è riunita. Dalla sede Asl di Senorbi ci hanno detto di rivolgerci agli uffici di via Romagna a Cagliari dove però non è possibile parlare fisicamente con qualcuno e nessuno risponde al telefono».

Nessuna risposta nemmeno per gli ausili medici speciali (seggiolino e passeggino) prescritti dai fisioterapisti di Como e da realizzare su misura per garantire una postura corretta. Lungaggini che rischiano di compromettere le possibilità di recupero della piccola: «I primi mille giorni sono decisivi per le terapie – dicono i genitori – tutto dipende da quanto si riesce a fare adesso. La bambina può avere una vita dignitosa. Fate in modo che questa speranza non venga cancellata».

