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Carabinieri.
23 settembre 2026 alle 00:34

Chiede un passaggio: arrestato 

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Anche se rimani in panne e chiedi un passaggio, devi sincerarti che l’autista non percorra una strada a te non consentita. Altrimenti, scattano le manette. È accaduto a Gassaba Hamza, destinatario di un divieto di avvicinamento, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti.

Due giorni fa l’uomo è rimasto con la propria auto in panne. Bloccato per strada, non gli è rimasto altro che chiedere un passaggio. È così salito a bordo di un’altra vettura, convinto che fosse la soluzione più immediata. Ma il viaggio è durato poco. A Posada, l’auto sulla quale si trovava è incappata in un posto di blocco dei carabinieri. Al controllo documenti anche dei passeggeri, hanno scoperto che Hamza si era avvicinato troppo ad una casa, violando il provvedimento che gli imponeva di mantenere le distanze.

Per lui sono scattate le manette e il processo per direttissima davanti al giudice Giorgia Balloi. Il giudice ha convalidato l’arresto ordinato dalla pm Roberta Guainella, disponendo però la liberazione dell’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Floris, concedendo i termini a difesa.

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