Chiede l’elemosina con minacce e violenza: un 36enne straniero arrestato dai carabinieri 

Ha infastidito i clienti del centro commerciale di viale La Plaia, arrivando a chiedere soldi con atteggiamenti intimidatori. Un atteggiamento ritenuto eccessivo e che ha portato all’intervento del vigilante. Ma il 36enne senegalese, protagonista anche in passato di altri episodi sempre nella stessa zona, si è scagliato contro la guardia giurata arrivando a minacciare e cercare di colpire i carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti su richiesta del responsabili della struttura. Alla fine è stato arrestato per resistenza e trovato anche in possesso di generi alimentari rubati dal supermercato.

Le verifiche da parte dei militari della compagnia di Cagliari sono proseguite in caserma e sono emersi altri aspetti. All’uomo è stata revocata la patria potestà sui due figli ed è risultato destinatario di un provvedimento dal territorio nazionale, perché irregolare, emesso dal questore di Cagliari. A questo punto i carabinieri, in stretta collaborazione con gli agenti dell’ufficio stranieri della Questura e sotto il coordinamento della prefettura, hanno proseguito con l’attività fino al nuovo provvedimento del questore di accompagnamento al Cpr di Macomer, eseguito dagli stessi militari. Da qui, come previsto dagli accordi internazionali, verrà riaccompagnato in Senegal.

Gli interventi delle forze dell’ordine nel centro commerciale di viale La Plaia per gli atteggiamenti violenti da parte del 36enne in questo ultimo mese sono stati diversi. L’ultimo episodio ha fatto scattare l’arresto e il provvedimento di espulsione. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA