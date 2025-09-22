Chiede l’amicizia sui social a una ragazzina, pestato dal branco 

L’Aquila. Lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso. Sono queste le accuse a carico di nove giovanissimi della valle Peligna, coinvolti nel pestaggio di un 17enne avvenuto a Raiano, in provincia dell’Aquila, centro da poco più di duemilacinquecento abitanti nella Val Peligna.

Alla base dell’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ci sarebbe la richiesta di amicizia su un social inviata dal ragazzo alla fidanzata di uno degli aggressori. Quattro i giovani già identificati, tra cui un solo maggiorenne, di 21 anni. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Ha riportato un trauma cranico minore, la frattura del setto nasale, ematomi, escoriazioni multiple e contusioni. Secondo il racconto del giovane, l’incontro sfociato nell’aggressione sarebbe stato organizzato da un amico suo coetaneo con il pretesto di una semplice serata insieme. All’appuntamento però l’amico si sarebbe presentato in compagnia di diversi ragazzi in motorino, che una volta scesi lo avrebbero colpito con calci e pugni. Alla base dell’aggressione, ribadisce la vittima, ci sarebbe stata una richiesta di follow su Instagram inviata alla fidanzata di uno degli aggressori. I telefoni cellulari dei giovani coinvolti sono stati sequestrati. Le indagini sull’episodio, solo il più recente fra i tanti che in questi mesi hanno visto protagonisti gruppi di minorenni, sono condotte dai carabinieri della stazione di Cocullo e coordinate dalla Procura del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e dalla Procura di Sulmona. Il ragazzo vittima del pestaggio avrebbe dovuto debuttare nella serie D ma, a causa delle lesioni, non ha potuto rispondere alla convocazione.

