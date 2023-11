Chiede asilo  ma viene arrestato  

Si è presentato in Questura per chiedere asilo politico, ma era ricercato dalle autorità tedesche. Un marocchino di 32 anni è stato arrestato dagli agenti della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile. Nei confronti dell'uomo l'autorità giudiziaria tedesca aveva emesso un mandato di cattura internazionale per reati contro il patrimonio: il 32enne mentre si trovava in Germania avrebbe commesso alcuni furti. Dopo averne accertato l'identità, i poliziotti lo hanno arrestato.

Adesso il 32enne marocchino si trova in carcere a Uta e nei prossimi giorni dovrebbe essere estradato a Berlino dove sconterà le sue pendenze con la giustizia. L'asilo, come è noto, è una protezione accordata a uno straniero che è perseguitato per motivi politici, religiosi o di colore della pelle e si rifugia in un Paese estero o in luogo che gode di extraterritorialità.

RIPRODUZIONE RISERVATA