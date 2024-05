Chico Forti presto dalla madre, ancora scontro sul rientro in Italia 

VERONA. Un permesso di poche ore per vedere la madre 96enne che non incontra dal 2008: potrebbe arrivare già in settimana il via libera della Sorveglianza per Chico Forti, che domenica ha trascorso la prima notte nella casa di reclusione di Montorio (Verona), e si prepara al suo primo permesso straordinario da quando è rientrato in patria. «Stiamo lavorando affinché Chico possa a venire al più presto a Trento a trovare la madre - ha detto lo zio, Gianni Forti - Lo facciamo nella maniera più delicata possibile, già oggi la sentirà per telefono». Poi l’uomo è tornato sulla condanna all’ergastolo che Forti ha subito negli Usa ma non ha mai accettato, professandosi innocente: «La firma sui documenti - dice - è stata apposta perché non vi era alternativa, ma noi non ammetteremo mai la colpevolezza di Chico». Intanto lo scontro politico non si placa. «Perché tanta soddisfazione per Chico Forti? Perché da diversi anni seguivo le vicende e il suo caso, conosco la sua famiglia, sono contenta per una madre che può riabbracciare il figlio - ha detto la premier, che ha accolto Forti all’arrivo in Italia - Sono contenta di aver mantenuto l’impegno, sono riuscita dove altri non sono riusciti. Una bella pagina per il governo e le nostre autorità». Di tutt’altro avviso Matteo Renzi, che ha trovato «lo stile della premier molto poco istituzionale» e sottolinea: « Quando sono tornati i Marò, che noi abbiamo riportato a casa, io sono rimasto a Palazzo Chigi, non sono andato a fare gli show perché secondo me c’è una bella differenza tra influencer e statisti». E Luana Zanella di Avs: «Bene che sia tornato in Italia, ma la presidente non doveva inchinarsi, ha disonorato lo Stato». Forti si trova nella sesta sezione ordinaria di Montorio, in una cella con altri due detenuti, dotata di tv. Domenica è stato accolto dagli applausi e dai cori degli altri reclusi.

