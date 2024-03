Chico Forti, la difesa mira alla libertà condizionale 

In Italia Chico Forti potrebbe ottenere la libertà condizionale. E questo, precisa l'avvocato Alexandro Tirelli, consulente della famiglia Forti, in virtù della norma che prevede il beneficio «dopo 26 anni dall'applicazione dell'ergastolo e se il condannato resipiscente ha dimostrato condotta irreprensibile».

Per Tirelli, direttore dell'Alta scuola estradizione della Camera penale internazionale, «Forti grazie alla libertà condizionale potrebbe uscire dunque dal carcere e cominciare il periodo di cinque anni di libertà vigilata al termine del quale, se non avrà commesso ulteriori reati, potrà ottenere la piena libertà, cioè il fine pena».

Il surfista e produttore televisivo trentino fu condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano, quindi, «avendo già scontato ormai 24 anni, ritengo che il Tribunale di sorveglianza debba riconoscergli i benefici di legge, quindi uno sconto di pena di tre mesi per ogni anno di pena sofferta in prigione», spiega il legale. L'avvocato ha ricordato che l'amministrazione Trump, come quella di Biden, sono sempre state favorevoli, per quanto riguarda il caso Forti, all'applicazione del trattato tra i due Paesi in base al quale una persona condannata in Italia o negli Stati Uniti può scontare una pena in patria. Ad opporsi è sempre stato però Ron DeSantis, il governatore della Florida, stato dove Forti sta scontando la pena.

RIPRODUZIONE RISERVATA