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18 giugno 2026 alle 00:37

Chicco Usai svela la giunta, Lai al turismo 

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Chicco Usai ha sciolto le riserve. Il sindaco rieletto di Ussassai ha attribuito gli incarichi assessoriali prim’ancora dell’insediamento ufficiale che avverrà sabato alle 10. La sua vice sarà Michela Puddu, alla quale il primo cittadino conferirà le deleghe a Lavori pubblici e agricoltura. Sara Lobina avrà Istruzione e ambiente, mentre a completare l’Esecutivo ci sarà Enrico Lai con le deleghe a Turismo, associazionismo e sport. Oggi sarà il turno di Loceri dove, alle 19, il sindaco confermato, Gianfranco Lecca, annuncerà la Giunta. Quasi certa, fra le altre nomine, la conferma di Luca Mameli, il consigliere con più preferenze (128). Sabato toccherà ad Arzana : alle 18 il Consiglio varerà lo Stochino-bis. L’Esecutivo del sindaco forzista dovrebbe essere orientato verso la continuità, con Marco Pinna, Fabrizio Deiana e Diego Piras possibili assessori al secondo mandato. Resterebbe una casella da assegnare: Stochino potrebbe completare la squadra con una delle tre consigliere elette. Con Elini che ha anticipato tutti, riunendosi martedì sera, mancano all’appello tre centri reduci dal voto.

I Consigli di insediamento a Gairo , Ilbono e Urzulei si terranno la prossima settimana. Per ora è ufficiale soltanto la data di Urzulei: il sindaco Pd, Ennio Arba, inaugurerà il suo terzo mandato mercoledì alle 18.30. Sempre in orbita Pd, lunedì a Girasole è stata eletta la segretaria cittadina: è Maria Mercede Mura, 58 anni, assessora al Bilancio della Giunta di Lodovico Piras, anch’egli esponente dem. Il prossimo anno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale. (ro. se.)

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