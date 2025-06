«Chicco e Paolo sempre con noi» 

Quarantuno anni fa quelle lamiere contorte, una vita spezzata in pochi istanti, l’altra pochi giorni dopo. Oggi le grida di dolore di chi piangeva un amico e un fratello sono diventate quelle di chi esulta sugli spalti per un gol.

È il 40esimo Memoriale “Chicco e Paolo”, un torneo di calcio a 5 iniziato lunedì nel Palazzetto dello Sport in via Dante a Sestu, per ricordare Francesco Ferru e Pierpaolo Cau, morti in un incidente sulla strada tra Sestu e Ussana nel 1984. Fu il padre di Chicco, Nazareno Ferru, a iniziare questa tradizione del memoriale. Poi, dopo la sua scomparsa, vent’anni di pausa. Ma ora si ricomincia, un piccolo miracolo compiuto da amici e parenti che hanno trasformato un ricordo doloroso in un momento di sport e gioia, ma anche di commozione.

Il ricordo 41 anni dopo

«L’amicizia ci ha dato la forza di organizzare tutto», riassume Salvatore Mattana; «eravamo tanti ragazzi, ci incontravamo per andare a ballare, alle feste, un’amicizia vera. Sapevamo sempre dove incontrarci, senza mai chiamarci. E quando c’erano loro, sul volto di tutti c’era il sorriso». «Mia madre mi parla ancora di mio fratello Chicco», racconta Cristiana Ferru; «così ho potuto conoscerlo, anche se sono nata due anni dopo. Aveva già iniziato a costruire una casa, sognava una famiglia». Presente anche la sindaca Paola Secci: «I loro nomi, i loro sorrisi, le loro passioni continuano a vivere nel cuore di chi li ha conosciuti». In mezzo al pubblico tanti amici e parenti: «Di Paolo ricordo il sorriso, la bellezza, la bravura in tante cose», dice Marco Cau. C’è la nostalgia, ma pure l’entusiasmo dello sport: «Una volta era più semplice, eravamo più giovani. Ognuno ha preso la sua strada. Ma ora siamo qui», spiega Lazzaro Mattana. Per l’altra sorella di Chicco, Roberta, maratoneta vincitrice di tante medaglie, «ci univa lo sport, oltre tanto altro. Faceva sempre il tifo per me».

Chi erano

La tragedia il 28 dicembre del 1984. Paolo, 19 anni, faceva il grossista di verdura, Chicco, 20, il muratore; ma spesso accompagnava l’amico. Inseparabili, come e più che fratelli. Il lavoro, i progetti, i sogni, come un viaggio a Londra. Un tamponamento tra il loro camion e un altro, tutto è finito così all’improvviso. Paolo morì subito, Chicco il primo gennaio. «Un vero atleta non è colui che vince sempre, ma colui che sa rialzarsi con dignità quando cade», sono le parole di Franco Usai, diacono della chiesa di san Giorgio, allora tra i responsabili del circolo parrocchiale. E la comunità si è rialzata, senza lasciare Chicco e Paolo indietro. Gioca anche Nicholas Cau, 14 anni, nipote di Pierpaolo: «Ho iniziato seguendo l’esempio di mio zio, e stavolta i gol li dedico a lui». Il torneo andrà avanti tutta la settimana, sabato mattina una cerimonia in cimitero alle 10, dove i due amici sono sepolti vicini. Dalle 20 la finale al Palazzetto.

