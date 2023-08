Chicchi di quarzo in vendita online, Abis presenta una denuncia  

In vendita c’è di tutto e di più, persino il quarzo bianco prelevato a Is Arutas. La sabbia del Sinis in questi giorni è apparsa anche sulla piattaforma E-bay: è stata messa in vendita da un cittadino tedesco. In tanti, sui social, hanno segnalato la vicenda. Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis non è stato fermo e ieri ha raggiunto la caserma dei carabinieri per presentare una denuncia. «La sabbia di quarzo in vendita speculativa su internet è veramente insopportabile – ha detto Abis – Spero che la Procura riesca a bloccare questi delinquenti e nel caso chiederemo che paghino un conto salato». Intanto continuano nel Sinis i controlli. Il sedici agosto sono stati fermati due turisti provenienti dalla Danimarca. Avevano progettato di portare via come ricordo della vacanza nel Sinis una bottiglia con dentro il quarzo bianco ma anche una busta all’interno della quale erano state selezionate diverse conchiglie e occhi di Santa Lucia. Qualcosa però è andato storto grazie all’intervento dei bagnini e poi degli agenti della polizia locale. Per loro una sanzione dal mille euro. Abis: «La presenza costante degli agenti e dei barracelli, il lavoro coordinato con le sentinelle del Sinis e i bagnini, l’occhio attento dei bagnanti che volontariamente vigilano, è un deterrente fondamentale». (s.p.)

