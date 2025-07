Chicago Experience, il tour di Seraphine approda in Sardegna 

Feeling stronger every day (sentirsi più forti ogni giorno), cantavano mezzo secolo fa i Chicago, e oggi, il batterista e co-fondatore di quella gloriosa rock band, Danny Seraphine, ripropone uno strepitoso tributo ai tempi d’oro – Chicago Experience – con un tour che dopo aver girato negli Stati Uniti approda con due concerti anche in Sardegna, stasera al Teatro Lo Quarter di Alghero e domenica al Teatro Massimo di Cagliari.

La scaletta

Nello show organizzato da Sardegna Concerti all’interno del cartellone VivaLive, in scaletta ci sono tutti i successi storici, da Saturday in the Park a Hard Habit to Break, da You’re the Inspiration a Look Away e tanti altri brani indimenticabili.

Accanto a Seraphine – considerato uno dei cinque migliori batteristi al mondo, tra i “Top 100 Drummers of All Time” secondo la rivista “Rolling Stone”, e inserito nel 2016 nella Rock and roll Hall of Fame – ci saranno Tony Grant (voce solista), Travis Davis (basso e voce), Marc Bonilla (chitarra e voce), Ed Rot (tastiere), Gerard Atkins (tromba), Klemens Pliem (sax tenore) e Karel Eriksson (trombone).

La masterclass

Chi poi volesse anche incontrare i musicisti e confrontarsi con loro, può partecipare domani al Teatro Massimo (dalle 11 alle 13) alla masterclass guidata da Seraphine, previa prenotazione (con mail a: accademiadelpop@gmail.com, al costo di 25 euro). Uno degli appuntamenti, organizzati dal Festival Jazz in Sardegna in collaborazione con l’Accademia del Pop che «mirano alla crescita professionale dei giovani e intendono accendere i riflettori su una serie di eventi intesi a celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica», dice una nota. «Danny Seraphine condividerà racconti esclusivi sulla sua esperienza con la band, che con oltre 130 milioni di album venduti, è diventato uno dei gruppi più celebri della storia del rock».

I riconoscimenti

Danny Seraphine è il batterista di riferimento nei maggiori successi dei Chicago: 23 dischi d’oro, 18 di platino e 8 multi-platino fino al 1990. Ha vinto i premi alla carriera nel Cape Breton Drum Festival e nel Montreal Drum Festival. È co-autore della hit di Pitbull “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, e la sua città, Chicago appunto, gli ha dedicato un tratto della North Normandy Avenue con il nome “Honorary Danny Seraphine Way”. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA