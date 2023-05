Chiazza verde nel Canal Grande 

Venezia. Il primo pensiero è andato a una delle ormai frequenti azioni dimostrative in nome della tutela dell'ambiente, ma a differenza di altri blitz ecologisti non c'è stata alcuna rivendicazione. Nel Canal Grande di Venezia, all'altezza del Ponte di Rialto, è apparsa ieri una chiazza verde fluorescente. Secondo i primi rilievi, si tratta di un tracciante, un liquido innocuo che viene immesso nelle tubature o negli scarichi urbani in caso di una perdita d'acqua, per comprenderne il tragitto. Nessuna situazione di pericolo, dunque, per la salute della popolazione.

Il giorno della regata

A segnalarla, intorno alle 9,30, sono stati alcuni cittadini che hanno avvisato la polizia locale. La città lagunare, come ogni domenica, era presa d'assalto dai turisti, e ieri ha anche ospitato una regata con duemila barche a remi che hanno attraversato anche il Canal Grande e sfiorato la macchia fosforescente.

