VaiOnline
Triathlon.
03 maggio 2026 alle 00:03

ChiaTRI, con Corti brillano i giovani sardi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna ha recitato protagonista nelle tre gare del ChiaTRI 2026, manifestazione di triathlon che rappresentava la seconda tappa del circuito nazionale FollowYourPassion di MG Sport. È vero che la prova principale e più tradizionale, quella su distanza media, è andata al favorito Marco Corti, ma il pulese Omar Gessa è salito sul gradino più basso del podio maschile e nelle distanze più brevi (Olimpico e Sprint) sono stati gli atleti di casa a imporsi.

Sui 1,9 km di nuoto, 88 di ciclismo senza scia e 20 di corsa, il bresciano dello Zeratrenta Triathlon ha chiuso in 4 ore 21’32”, davanti a Matteo Florian (In Sport, 4.38’16”) e a Gessa (Atl. Pula Tri, 4.40’22”). Tra le donne, la toscana Elisa Carli (Team Star SSD) ha preceduto in 5.34’08” Carlotta Ghislanzoni (Swatt Tri Club) e Alessandra Ambrosio (Can. Napoli).

Nell’olimpico podio isolano e di prestigio con Marco Ratto (cagliaritano del Valdigne) che ha duellato con Filippo Capone (Tri Team Sassari), prima di staccarlo nei 10 km di corsa, con Nicola Zorcolo (anch’egli Valdigne) terzo. Manuela Gambuzza (Blue Trubune), è stata invece anticipata da Elena Caccin (A3 Fotomeccanica). Nella Sprint, Ascanio Mocci (Villacidro Triathlon), Youth B, ha confermato il proprio grande talento precedendo lo Junior Sebastian Cossu (Fuel), mentre Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari) ha vinto tra le donne. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 