ChiaTRI, con Corti brillano i giovani sardi 

La Sardegna ha recitato protagonista nelle tre gare del ChiaTRI 2026, manifestazione di triathlon che rappresentava la seconda tappa del circuito nazionale FollowYourPassion di MG Sport. È vero che la prova principale e più tradizionale, quella su distanza media, è andata al favorito Marco Corti, ma il pulese Omar Gessa è salito sul gradino più basso del podio maschile e nelle distanze più brevi (Olimpico e Sprint) sono stati gli atleti di casa a imporsi.

Sui 1,9 km di nuoto, 88 di ciclismo senza scia e 20 di corsa, il bresciano dello Zeratrenta Triathlon ha chiuso in 4 ore 21’32”, davanti a Matteo Florian (In Sport, 4.38’16”) e a Gessa (Atl. Pula Tri, 4.40’22”). Tra le donne, la toscana Elisa Carli (Team Star SSD) ha preceduto in 5.34’08” Carlotta Ghislanzoni (Swatt Tri Club) e Alessandra Ambrosio (Can. Napoli).

Nell’olimpico podio isolano e di prestigio con Marco Ratto (cagliaritano del Valdigne) che ha duellato con Filippo Capone (Tri Team Sassari), prima di staccarlo nei 10 km di corsa, con Nicola Zorcolo (anch’egli Valdigne) terzo. Manuela Gambuzza (Blue Trubune), è stata invece anticipata da Elena Caccin (A3 Fotomeccanica). Nella Sprint, Ascanio Mocci (Villacidro Triathlon), Youth B, ha confermato il proprio grande talento precedendo lo Junior Sebastian Cossu (Fuel), mentre Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari) ha vinto tra le donne. ( c.a.m. )

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