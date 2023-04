ChiaSwim, Baralla vince sui 1900 metri 

Partenza lenta per la Chia Sport Week che oggi entrerà nel vivo con la mezza maratona (d all e 9.30). Ieri alle gare di nuoto in acque libere si sono presentati poco meno di 70 atleti. Ma, a conferma che l’iniziativa del circuito Follow Your Passion by MG Sport si rivolge anche e soprattutto agli atleti polivalenti, ieri a vincere la gara più partecipata (52 all’arrivo) delle tre, è stato un vecchio leone del triathlon come Fabrizio Baralla. Sulla distanza del mezzo Ironman (1,9 km), il sassarese in 34’17” ha preceduto il consocio Gian Michele Sanna (36’03”) e due rappresentanti del Nuoto Club Cagliari, Carlo De Giorgi (36’56”) e l’inossidabile organizzatore della Cagliari-Poetto, Cesare Goffi (38’35”).

Tra le 18 donne, netta affermazione di Michela Catta (Rari Nantes Cagliari) in 40’59”, davanti alal consocia Marta Cuzzocrea (45’20”) e a Letizia Dornetti (45’31”).

Sulla distanza cara agli Ironman, 3,8 km, un altro sassarese, Fabrizio Bionda (Swim Sassari) si è imposto in 1.01’22”, davanti a Marcello Benini (Esperia, 1.02’16”) e Germano Roscioni (in 1.04’41”). Unica donna, Francesca Martucci (Tespiense Quartu), che ha chiuso in 1.28’26”. Infine, nella 5 km, lo “squalo” cagliaritano Luigi Pintus ha dominato (1.11’33”), staccando Roberto Lostia (1.21’56”), Andrea Cangemi (1.25’08”) e Marco Murru (1.32’08”), questi ultimi dell’Atlantide. ( c.a.m. )

