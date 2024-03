«Perimetro occupazionale e prestazioni esterne». Al Teatro Lirico le note sindacali salgono di tono. C’è chi vorrebbe le dimissioni del sovrintendente Nicola Colabianchi, altri che aspettano con ansia le nomine che effettuerà il prossimo sindaco del capoluogo, al quale spetta la scelta del consiglio di indirizzo della “Fabbrica della cultura” cittadina. In pratica, alcune sigle dei rappresentanti dei lavoratori chiedono di considerare anzianità di servizio e titoli come criteri premianti per il punteggio nel concorso per la stabilizzazione dei precari, che deve avvenire con «la massima trasparenza».

Antonello Marongiu, della Slc Cgil, è fiducioso. «Giovedì 21 marzo abbiamo in programma un incontro con i vertici della Fondazione del Teatro Lirico. Illustreremo le nostre proposte sul perimetro occupazionale, in particolare sui livelli e sulla pianta organica funzionale per la regolarizzazione dei 40 lavoratori a tempo determinato, che andrebbero ad aggiungersi ai 266 assunti in pianta stabile».

Per il sindacalista della Cgil è fondamentale valorizzare le competenze dei precari, in molti casi storici. «Chiediamo chiarezza sulle prestazioni esterne. Il Teatro ha in dotazione fondi per progetti di questo tipo, chiediamo che vengano messe in trasparenza, in un tavolo ufficiale, le modalità di accesso». Il timore, neanche tanto nascosto, è che ci possano essere pressioni o irregolarità nell’assegnazione dei posti di lavoro.

L’altro tasto dolente è la pianta organica. «Al Teatro ci sono settori, soprattutto dell’area tecnica - elettricisti, sarti, falegnami, fabbri - decisamente sotto organico», afferma Marongiu. «Il paradosso è che alcuni dipendenti a tempo determinato non possono lavorare in continuità e neanche essere più assunti perché hanno raggiunto il tetto massimo. Ecco che, in questi casi, vengono convocate professionalità esterne. Secondo noi – ribadisce il rappresentante dei lavoratori – tutte le procedure devono essere sviluppate alla luce del sole».

Il clima al Lirico non è dei migliori. «Alcune sigle sindacali vorrebbero la cacciata del sovrintendente e del direttore amministrativo. A noi – conclude Marongiu – interessa solo che la Fondazioni funzioni al meglio, in attesa delle nomine da parte del nuovo sindaco».

