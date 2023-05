«Chiarezza sull’arrivo di Abbanoa  nella gestione delle acque reflue»  

Sollevato dai consiglieri di minoranza Massimo Ventura e Maria Giovanna Carta il tema del subentro di Abbanoa nella gestione del sistema fognario domusnovese e, soprattutto, del rischio che anche l’erogazione dell’acqua finisca nelle mani dell’ente idrico regionale, torna di attualità nella seduta del Consiglio comunale

Non è cambiato ancora nulla (la partecipata Domuscqua continua a gestire il servizio) dopo la sentenza di fine gennaio con la quale il Consiglio di Stato ha decretato che i reflui domusnovesi debbano essere inviati e smaltiti nel depuratore consortile di Iglesias, gestito da Abbanoa. Un silenzio che preoccupa i consiglieri di minoranza i quali hanno chiesto anche di conoscere «quali azioni stia mettendo in campo l’esecutivo per preservare l’autonomia idrica del paese» in scadenza nel giugno 2024. «C’è un silenzio assordante, sono preoccupato», afferma Massimo Ventura invitando la maggioranza ad occuparsi anche di un socio privato della Domusacqua «che remerebbe contro il mantenimento dell’autonomia». Stessa apprensione per Maria Giovanna Carta: «I tempi sono stretti, cosa sappiamo finora?». L’assessore all’Ambiente Stefano Soru fornisce garanzie: «Non c’è nessun silenzio, anche questa mattina abbiamo parlato della situazione con chi di dovere. State pur certi che siamo tutti concordi: qui Abbanoa non metterà piede, a costo di arrivare alla Corte Europea».