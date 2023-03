«Chiarezza sulla scelta di Usai alla presidenza della Fondazione» 

Undici sindaci del Sulcis firmano una nota per richiedere alla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara la convocazione di un’assemblea con cui chiarire alcune questioni: tra queste anche la recente elezione del sindaco di Iglesias Mauro Usai a presidente della Fondazione, in sostituzione dello scomparso Giampiero Pinna.

Una riunione che si è già tenuta alla presenza del nuovo presidente non ha prodotto alcuna conciliazione. Pertanto, i sindaci di Villamassargia, Piscinas, Santadi, Nuxis, Domusnovas, San Giovanni Suergiu, Narcao, Tratalias, Villaperuccio, Masainas e Sant’Anna Arresi chiedono l’incontro, fissato per il 23 marzo nell’aula consiliare di Santadi. La stessa elezione di Usai (in scadenza di mandato da sindaco a maggio 2023), operata senza contattare l’assemblea dei soci come invece prevede lo statuto, ha “infastidito” i colleghi che ne domandano all’Anac la compatibilità con il nuovo ruolo. Gli 11 chiedono anche conto, tra l’altro, della situazione contrattuale del personale e del Direttore, dei fondi di bilancio e della programmazione per tutti i territori, oltre alle attività svolte nei primi mesi del mandato, compresa la convenzione con la Ras “Nuovi Cammini”. (s. f.)

