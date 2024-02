«Chiarezza sulla morte di nostro zio» 

Non stava bene da tempo Romano Mameli. Due tumori, problemi vari e un vizio, quello del fumo, che non riusciva proprio a togliersi. Poi una mattina la situazione precipita: la corsa in ospedale, l’attesa al pronto soccorso, la scomparsa dal reparto e poi la morte.

Non in un letto però ma nei sotterranei del Santissima Trinità, a Cagliari, dove poi l’ottantatreenne era stato ritrovato. Una morte triste, solo, tanto che adesso la famiglia vuole fare chiarezza e dopo essersi rivolta all’associazione Penelope e all’avvocato Gianfranco Piscitelli, sta valutando di sporgere denuncia per omessa custodia.

Il racconto

A raccontare la storia è una nipote dell’uomo, Sabrina Matta, 53 anni. Mameli viveva a Flumini, non era spostato e non aveva figli, ma di nipoti ne aveva 24. «Quella mattina è stata mia sorella a chiamarmi per dirmi che zio non stava bene», ricorda. «Da tempo aveva due tumori, uno alla gola e uno al polmone, e siccome la situazione era peggiorata, stavamo già cercando una Rsa per ricoverarlo. Dopo il malore abbiamo chiamato l’ambulanza. Lui era accasciato, senza forze e la temperatura corporea era di 34,5 gradi. Arrivate al Santissima Trinità abbiamo poi subito chiesto dove fosse nostro zio. Ci hanno detto che era dentro di non preoccuparci e di andare a casa, che ci avrebbero chiamato».

Ma la telefonata non arriva, «così mia sorella torna al pronto soccorso: erano le 17 e la risposta è la stessa: “È dentro, tranquillo, sta bene, chiamiamo noi”». E infatti alle 20 il telefono squilla, «per dirci però che zio era scomparso. Arriviamo in ospedale chiamiamo i carabinieri, ma di zio non c’è traccia». Il mistero si risolve l’indomani: «Ci hanno detto che era morto e che l’avevano trovato nei sotterranei. In un locale tecnico. Come ha fatto ad arrivare lì? Perché non l’hanno controllato, considerato che era anche confuso? Ora vogliamo vederci chiaro, capire se c’è stata un’omessa custodia. Magari zio sarebbe morto lo stesso, da lì a qualche ora, ma in un letto e non in uno sotterraneo. Non meritava questa fine. La cosa che fa più male è pensare che dev’essere morto disperato, si è trovato solo al buio, al freddo. Vogliamo che sia fatta chiarezza per ridargli dignità».

La Asl

La direzione dell’Asl di Cagliari fa sapere che «il signor Mameli si è allontanato volontariamente dal Pronto soccorso, utilizzando delle vie secondarie e il sottopiano dove è stato ritrovato, era dotato di tutte le uscite di sicurezza necessarie a garantirgli la possibilità di uscire da lì». La Direzione quindi, «non è in grado di fare valutazioni sulle ragioni per cui il signor Mameli non lo abbia fatto. Sarà pertanto un’altra istituzione a valutare cosa realmente è accaduto. La missione di custodia dell’ospedale non è quella di detenere le persone che volontariamente si allontanano. Ad ogni modo l’Azienda, ha appreso la notizia con grande dispiacere ed è vicina alla famiglia».

