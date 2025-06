«Chiarezza sui lavori al mercato» 

L’interrogativo sulla nuova collocazione delle attività commerciali, quando prenderanno il via i lavori del nuovo mercato civico, pesa come un macigno sul progetto di riqualificazione della struttura di via Gramsci. I commercianti sono preoccupati poiché non è stata ancora proposta e presentata alcuna nuova iniziativa in grado di chiarire i loro dubbi. «Siamo disponibili ad accogliere e valutare tutte le proposte che verranno presentate - dice Piero Fenu, presidente del consorzio degli operatori del mercato civico - ma abbiamo bisogno di garanzie. Non intendiamo perdere un solo giorno di lavoro, e questo è il nostro obiettivo primario».

L’alternativa

I titolari dei box chiedono chiarimenti sui tempi e soprattutto sugli spazi alternativi per ospitare il mercato durante il periodo di chiusura per i lavori. «Siamo d’accordo – aggiunge Fenu - sulla riqualificazione di una struttura molto importante per la comunità, ma abbiamo bisogno di certezze sulla nuova sistemazione benché temporanea delle attività del nostro mercato». Fra le preoccupazioni più grandi c’è anche quella per la sorte del market che si trova all’interno del mercato civico, che dovrà necessariamente chiudere i battenti almeno sino al completamento dei lavori. Il market, conta nove dipendenti, e fa parte del Consorzio degli operatori del mercato civico. «La nuova collocazione del nostro market in un’area della struttura diversa da quella attuale, ci preoccupa ed è fonte di profonde perplessità per tutti noi – ha sottolineato Luca Sechi, rappresentante del market nel consorzio – il nuovo progetto è da valutare con molta attenzione, perché la nostra attività potrebbe essere penalizzata. Quando inizieranno i lavori saremo costretti a chiudere per il tempo necessario, e andremo in cassa integrazione. Durante l’incontro di qualche mese fa, ci è stata presentata una proposta per realizzare il nostro mercato con delle ampie vetrate. Ma, in verità, questa proposta per noi non va molto bene, poiché ci sono proprio dei problemi tecnici alla base».

Il modello cagliaritano

Sulla nuova collocazione temporanea delle attività commerciali, intanto, si inizia ad intravedere una ipotesi, sulla scia di quanto è accaduto a Cagliari, per i lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto. «Si potrebbe lavorare insieme agli operatori, sulla proposta di dislocare le attività nella via Oristano - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas – naturalmente in un periodo idoneo dell’anno. Ma siamo al lavoro per venire incontro agli operatori. Dobbiamo fare in modo che i commercianti non perdano nemmeno un giorno di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA