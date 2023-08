Chiara vince la sfida con la sua malattia 

Prima di parlare si emoziona. Poi precisa: «Le mie gambe non funzionano, è vero. Ma la mia testa sì, molto bene». Chiara Erbì, 26 anni, racconta la sua storia seduta sulla sedia a rotelle, fiera di essere diventata da pochi giorni una biologa: all’esame di Stato ha preso il massimo dei voti, 50 su 50. È un fiume di felicità: ora potrà finalmente studiare la malattia con cui convive dall’estate del 2009, dopo un intervento eseguito per stabilizzare la colonna vertebrale. Lei è affetta da distrofia muscolare, ma nonostante la sua situazione fisica non si è mai abbattuta. Anzi, è ambiziosa e vuole essere un esempio per chi decide di non rinunciare ai propri sogni solo perché le gambe non funzionano.

La storia

Residente a Santa Giusta, aveva 12 anni quando per la prima volta si è seduta sulla sedia a rotelle: «Inizialmente è stato un trauma - racconta la ragazza - stavo iniziando a vivere la mia adolescenza che per ovvi motivi non è stata la stessa delle mie amiche. L’operazione però era necessaria perché non camminavo bene. Le mie gambe cedevano di continuo, per fare le scale dovevo essere sempre aiutata. Non potevo correre. Poi però alla fine l’intervento non è servito». Capelli corti, un sorriso smagliante, nonostante tutto non si è mai abbattuta e ha proseguito gli studi: «Non mollare è stata la mia salvezza, un modo per abbattere tante barriere. Prima mi sono diplomata al liceo scientifico di Oristano, dove ho avuto sempre un grande appoggio da tutti, docenti e non solo. Poi mi sono iscritta all’Università di Cagliari, al corso di Biotecnologie industriali, gestito però dal Consorzio Uno di Oristano. Il mio voto? Centodieci con lode, menzione d’onore e bacio accademico – racconta con orgoglio la ragazza – Ho finito poi con la laurea specialistica in Biologia cellulare e molecolare a Cagliari. E pochi giorni fa ho superato l’esame di Stato. Ora sono una biologa a tutti gli effetti. Ma ancora il mio viaggio è lungo».

La malattia

Chiara non ha scelto di dedicarsi alla biologia per caso: «Voglio diventare una ricercatrice, studiare la mia patologia, le malattie genetiche, aiutare i malati – racconta ancora dalla sua casa di Santa Giusta dove abita assieme ai genitori - Non ho la presunzione di dire che scoprirò chissà quale farmaco, ma intanto ci provo». Poi lancia un appello a chi come lei ha le gambe immobili: «Senza la testa non si va da nessuna parte, ma senza le gambe sì. Mai fermarsi, mai mollare. Certo, le difficoltà ci sono, durante il mio percorso di studi e non solo ne ho incontrate tante, e ancora ne incontrerò. La Asl anni fa mi tolse persino la fisioterapia. Ora infatti sono seguita al Binaghi, a Cagliari. Dobbiamo essere forti. Alla fine i successi arrivano anche per noi».

