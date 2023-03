Chiara unisce le palestre d’Italia 

In quella palestra era arrivata piccolissima. Una bimba di sei anni che agli allenamenti della categoria kids preferiva quelli col suo papà. Oggi Chiara non può più eseguire i circuiti che tanto le piacevano ma la «CrossFit Shardana vuole ricordarla con un evento speciale», ripete Nadia Guida, una delle istruttrici. E venerdì 24, giorno del 14esimo compleanno di Chiara, si terrà un allenamento collettivo: in tutte le palestre, in contemporanea gli atleti eseguiranno i numeri preferiti dalla tredicenne, uccisa lo scorso 18 febbraio dalla mamma. E la palestra ha organizzato anche una raccolta fondi da destinare all’associazione che il papà Piero Carta sta mettendo in piedi nel nome della figlia per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà.

Gli allenamenti

«Chiara era arrivata da noi che era una bambina – ricorda la sua istruttrice – era dolcissima ed educata. Amava allenarsi col papà, nostro atleta da tantissimi anni. Venivano sempre insieme e nelle mattine d’estate, quando lei non doveva andare a scuola, si allenavano sempre insieme». Un legame fortissimo fra una figlia e un papà ben noto agli istruttori e agli atleti della palestra di via Solferino. «L’abbiamo vista crescere e non riusciamo ancora a credere a quanto è accaduto – ripete Nadia Guida – siamo legatissimi, ci vediamo tutti i giorni e Piero per noi è come uno di famiglia».

L’evento

La famiglia del CrossFit si è subito messa in moto per organizzare il primo memorial “Chiara”. «Venerdì 24, nel giorno del compleanno di Chiara vogliamo stare vicini a Piero» scrivono gli istruttori della palestra in un messaggio che da qualche ora rimbalza sui social e nelle chat degli atleti. L’evento sarà l’occasione «per celebrare tutti insieme l’entusiasmo che Chiara ha sempre mostrato e lo faremo dedicandole un allenamento». Il workout del box CrossFit Shardana sarà condiviso con tutti i box sardi e con quelli nazionali. «Abbiamo già coinvolto la community del CrossFit Italia – fa sapere Nadia Guida – vorremmo che fosse un evento nazionale e che in tanti partecipassero. Ci saranno gli esercizi preferiti da Chiara, i numeri del circuito riprenderanno la data di nascita della nostra cara amica e la sera sarà con noi anche Piero». Tutto parlerà di Chiara in una giornata particolare. «Domani sarà trascorso un mese dalla tragedia – ricorda – ma noi abbiamo voluto organizzare il memorial in una giornata che sarebbe dovuta essere una festa. Vogliamo ricordarla col sorriso, la dolcezza e la spensieratezza dei suoi 13 anni».