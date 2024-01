Chiara, un sorriso di speranza per aiutare gli altri ragazzi: l’eredità unica della tredicenne 

Una vita oltre la vita. «Il sorriso di Chiara non deve spegnersi e deve risplendere sui volti di altri ragazzi». Undici mesi fa Piero Carta ha perso il suo fiore più bello, strappato in un pomeriggio maledetto. E ora l’unico modo per dare un senso a quel dramma «è aiutare gli altri». Grazie alla Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu è nato il “Progetto Chiara” che pone l’attenzione sui bambini e i ragazzi con le loro fragilità, i diritti negati e le difficoltà quotidiane. Martedì al teatro Garau di Oristano ci sarà il debutto ufficiale: a partire dalle 9.30 si confronteranno esperti, figure istituzionali ma soprattutto ci saranno le testimonianze dei compagni di scuola, dei docenti e della famiglia di Chiara.

Il progetto

L’idea è nata subito dopo la tragedia che il 18 febbraio 2023 ha sconvolto la piccola comunità di Silì, alle porte di Oristano, e tutta l’Isola. La vita di una ragazzina distrutta proprio da chi quella vita gliela aveva data: Chiara era stata uccisa a coltellate dalla mamma in un giorno di festa, alla vigilia della Sartiglia. «Un evento che ci aveva toccato da vicino – osserva la Garante – Anche se non sarà possibile curare le ferite dei cuori di ciascuno, sarà utile tentare di realizzare in nome di Chiara un’azione formativa e informativa sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rivolta in particolare alla scuola». Il fenomeno dei “figlicidi” finora non è mai stato trattato nonostante i dati siano piuttosto allarmanti: negli ultimi vent’anni ci sono stati 535 casi «ma non c’è uno studio del problema – aggiunge Carla Puligheddu – ed è forte invece la necessità di ascoltare i minori ma anche gli adulti che vivono difficoltà e fragilità. Partendo dalla storia di Chiara tutti ci siamo interrogati: forse la situazione della mamma non è mai stata valutata adeguatamente, forse la bambina non è stata ascoltata o non sono stati colti certi segnali».

Gli obiettivi

Da qui è iniziato un lungo percorso. La Garante ha voluto creare una rete di attenzione mettendo insieme le varie figure istituzionali e professionali partendo dalla comunità oristanese. «Abbiamo ascoltato i compagni di classe e gli insegnanti di Chiara e le loro testimonianze sono diventate un libro “Chiara, una vita oltre la vita” che sarà distribuito nelle scuole ed è scaricabile gratuitamente su internet» spiega Carla Puligheddu. Nel testo sono raccolte le emozioni del papà, i ricordi del professore di lettere e della preside. E soprattutto i pensieri e gli interrogativi dei compagni che ripetono: «Un ragazzo deve avere il diritto di scegliere con quale genitore stare in caso di separazione, deve essere ascoltato prima di qualsiasi decisione». Una consapevolezza maggiore, una conoscenza della “Carta dei diritti della bambina” che la Fidapa con in testa la vicepresidente Pupa Tarantini cerca di divulgare nei vari istituti. «L’obiettivo è far diventare questo progetto un modello nazionale» conclude Puligheddu. Il papà Piero Carta, nonostante la sofferenza, è orgoglioso: «Chiara continuerà a vivere tramite iniziative di aiuto e sostegno per il prossimo. Questa è l’eredità più preziosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA