Chiara uccisa con 30 coltellate 

Vanno avanti intanto gli accertamenti della squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, per fare piena luce su una vicenda che ha devastato due famiglie e sconvolto l’intera comunità della frazione. La polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo nella casa alla ricerca di ogni elemento utile all’indagine; tutto sarebbe avvenuto nel bagno, nel resto dell’abitazione non ci sono segni. Gli inquirenti non hanno alcun riscontro sul possibile movente, il dato certo è il grave disagio psichico di cui la mamma soffriva da tempo e, che dopo fasi di alti e bassi, sarebbe poi esploso sabato.

L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis, è durata circa sette ore. Poi la conferma dell’ipotesi iniziale: sono state venti coltellate inferte con un coltellino svizzero a causare lesioni importanti all’addome, in particolare a cuore, polmoni e fegato, e un’emorragia devastante. Poi le ferite “da difesa”, una decina di tagli alle braccia e alle mani mentre Chiara cercava disperatamente di sfuggire alla violenza della mamma. Istanti interminabili, fino a quando ha ceduto. Dall’esame autoptico non sono emersi invece segni di strangolamento; il cavetto del caricabatterie del cellulare è stato utilizzato dalla madre per immobilizzare la figlia mentre la stava aggredendo. Al termine dell’esame, il sostituto procuratore Valerio Bagattini, che sta coordinando le indagini, ha disposto il dissequestro della salma.

Si è difesa con tutte le sue forze, prima di arrendersi a quella furia cieca. Chiara Carta è stata uccisa con trenta coltellate dalla madre Monica Vinci, tre i colpi fatali che non hanno lasciato scampo alla tredicenne morta sabato scorso nella casa di via Martiri del Risorgimento a Silì. L’autopsia ha confermato il decesso per emorragia a causa delle ferite all’addome. Una fine tragica mentre la mamma, 52enne, indagata per omicidio volontario, è ancora ricoverata incosciente al San Martino di Oristano, dopo aver tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del primo piano.

L’esame

Le indagini

Le ipotesi

L’avvocato Filippo Cogotti, che assiste il papà Piero, 53 anni sottufficiale della polizia locale di Oristano, ha ricordato che già al momento della separazione era stata presentata una richiesta di affidamento di Chiara al padre «proprio alla luce del disagio della madre ma l’istanza fu respinta perché venne giudicata idonea a gestire il rapporto con la figlia». Il legale insiste sul fatto che «la ragazzina ultimamente si fosse riavvicinata al padre e a breve avrebbe potuto scegliere con chi stare dei genitori». E potrebbe essere stata questa presunta volontà di Chiara di trasferirsi a casa del padre a scatenare la violenza della mamma? Le indagini sono aperte ma l’avvocato Gianluca Aste, nominato dai familiari di Monica Vinci, è chiaro: «Non c’è alcun riscontro a questa presunta intenzione di Chiara. Solo la mamma potrebbe dire cosa è successo ma ancora non è possibile».

La veglia

Questa sera alle 21 in piazza Manno, davanti alla scuola media in cui Chiara frequentava la terza C, è stato organizzato un momento di raccoglimento «in memoria della piccola e dolce Chiara – fanno sapere dall’Istituto comprensivo 1 – Invitiamo tutti a portare una candela per illuminare la piazza». Interverranno il coro Maurizio Carta e il coro polifonico etnico Eleonora d’Arborea di Oristano. Domani l'ultimo saluto a Chiara, i funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa di San Pietro dall’arcivescovo Roberto Carboni.

