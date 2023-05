Chiara Tumatis tra i migliori ballerini del mondo 

Ha conquistato la giuria aggiudicandosi la coppa come miglior ballerina di latino americano nel mondo. Un premio prestigioso per la giovane Chiara Tumatis, 12 anni appena, che ha vinto nelle categorie under 14 e 16 al The world open championship di Blackpool, svolto pochi giorni fa nel Regno Unito.

«La gara più importante al mondo», commenta soddisfatto il suo insegnante di ballo Matteo Cossu, della scuola The Latin Mood di via Vienna, a Selargius. “Un risultato importante che gratifica il lavoro di formazione che facciamo quotidianamente da anni”, dice. “Già per un sardo raggiungere l’obiettivo di partecipare a gare di questo livello è un grande traguardo, a maggior ragione quando si riesce persino a brillare tra i tanti ballerini presenti. E il risultato di Chiara, in questo caso, ci riempie di orgoglio”. Un’ulteriore coppa per la scuola di ballo selargina, aperta poi anni fa da Matteo Cossu insieme all compagna - di vita e di danza - Anna Scintu. “Abbiamo trasformato la nostra passione in lavoro”, racconta Cossu, “ai nostri allievi insegniamo a ballare con dedizione e costanza, la stessa che ci accompagna da anni e ci ha permesso di ballare nei teatri più prestigiosi del mondo”.

