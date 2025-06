Chiara si difese dall’assassino Domani i nuovi test dei periti  

Garlasco. La Procura di Pavia, con la ricostruzione 3D tecnologicamente all’avanguardia di cui ha incaricato gli specialisti del Ris di Cagliari, punta a verificare quella che pare più di una ipotesi: Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto 2007, si sarebbe difesa o comunque avrebbe reagito al suo assassino. È uno dei temi su cui i pm guidati dal procuratore Fabio Napoleone lavorano nell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara al quale una consulenza attribuisce il Dna trovato sulle unghie della ragazza. Il quadro sarebbe ben diverso da quello certificato dagli atti processuali che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, che oggi da semilibero sta finendo di espiare 16 anni di reclusione. Intanto si avvicina il giorno dell’incidente probatorio. Domattina i periti nominati dalla gip Daniela Garlaschelli ritireranno dalla nella caserma dei carabinieri di via Moscova 35 fascette paradesive relative a 58 impronte rilevate sul luogo del delitto. Nel pomeriggio prenderanno dall’istituto di medicina legale di Pavia il lembo di tappetino del bagno e la spazzatura sequestrati nella abitazione di via Pascoli 18 anni fa. Questi accertamenti, in particolare su ulteriore Dna che si spera di estrapolare, incrociati con il modello realizzato sulle tracce rimaste nella villetta potrebbero dare un contributo determinante.

