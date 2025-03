Chiara Russu trascina l’Uri verso la Serie C a suon di gol 

Con una doppietta, la settimana scorsa ha contribuito alla conquista della finalissima della Coppa Italia di Eccellenza e anche sabato ha lasciato il segno nel rotondo successo di Cagliari contro il Castello. In tutto fanno 19 reti stagionali (di cui 4 in Coppa Italia) per la ventenne bomber Chiara Russu dell’Atletico Uri, che non intende fermarsi per migliorare ancora il suo score. Anche perché c’è un primo posto da difendere in campionato e una finale da vincere nel duello infinito col Caprera.

Partita doppia

«Con il Caprera è una sfida sempre molto impegnativa», sottolinea l’attaccante, «lo è stato due settimane fa in campionato e lo sarà anche in Coppa Italia. Volevamo arrivare in finale con loro, è importante poterci misurare con le più forti. Il nostro obiettivo è vincere sia il campionato sia la Coppa Italia». Il 2-2 nel big match di due giornate fa mantiene le giallorosse in vetta con tre punti di vantaggio sulle isolane a cinque giornate dal termine del torneo. Un buon margine secondo la giocatrice di Usini, che però avverte: «Dobbiamo continuare a fare bene e di più. Ora la strada è in discesa, ma non è ancora finita».

Nonostante i suoi soli vent’anni, al primo anno in giallorosso la numero undici sassarese è già un punto di riferimento per le sue compagne più giovani. Dopo l’esperienza nella Torres e quella all’Athena Sassari (con cui ha vinto la Coppa Italia di categoria nella stagione scorsa), il futuro di Russu si tinge di giallorosso: «Siamo come una famiglia, un bel gruppo di ragazze in gamba. Voglio portare l’Uri il più in alto possibile».