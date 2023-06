Chiara, riaperta la casa del delitto 

All’ingresso ci sono tre peluches appesi, sul pianerottolo fiori e lumini per tenere vivo il ricordo di Chiara. Da ieri mattina la casa di via Martiri del Risorgimento a Silì, che quattro mesi fa ha visto la tragica fine della ragazzina per mano della madre Monica Vinci, non ha più i sigilli. Poco prima delle 11, su autorizzazione della Procura della Repubblica, Piero Carta, padre della tredicenne, ha aperto quell’abitazione nella quale non metteva piede ormai da quattro anni, dopo la fine cioè della relazione con l’ex moglie. Lo ha fatto nella veste di pubblico ufficiale, visto che è agente di Polizia municipale. «Sono frastornato e molto addolorato» ha confidato al suo avvocato Filippo Cogotti, che gli sta accanto e lo assiste in questa drammatica vicenda. E ieri il legale non poteva certo mancare in un momento delicatissimo.

Via i sigilli

Accanto a Piero Carta e la compagna, anche i fratelli Nicoletta e Marcello: in evidente commozione, si sono stretti attorno al babbo di Chiara, nella riapertura della casa rimasta chiusa dopo quella tragedia. Il 18 febbraio scorso Monica Vinci, 52 anni, attualmente ricoverata nel reparto ospedaliero del carcere di Uta e rimasta sempre in silenzio, si è scagliata contro la figlia di 13 anni uccidendola con oltre venti coltellate. Poi ha tentato di mettere fine anche alla sua vita, buttandosi dalla finestra al primo piano della casa. Ieri mattina la porta dell’abitazione è stata riaperta ed è stato come riavvolgere il nastro fino a quel tragico 18 febbraio: Piero Carta e i familiari sono entrati e hanno rivisto i luoghi della tragedia, in particolare il bagno dove la piccola Chiara è stata uccisa; sul pavimento ancora evidenti le tracce di sangue. Ora la disponibilità della casa è tornata a Piero Carta, dopo che il giudice del Tribunale civile ha accolto la richiesta di assegnazione dell’abitazione: parallelo a quello penale, corre infatti il procedimento di separazione dei coniugi, avviato tempo fa.

La scoperta

All’interno dell’abitazione una scoperta che ha il sapore dell’incredibile: con grande stupore di tutti è stata trovata la vaschetta con i pesci rossi di Chiara, ancora vivi dopo quattro mesi in cui nessuno ha provveduto, naturalmente, a dar loro il cibo. «Siamo rimasti molto sorpresi» ha raccontato l’avvocato Cogotti, «generalmente questi pesci, se non mangiano, non hanno lunga vita. Figurarsi dopo quattro mesi».

L’inchiesta

L’istanza di dissequestro della casa era stata depositata dall’avvocato Cogotti il 24 maggio, poi accolta dal pm Valerio Bagattini, titolare dell’inchiesta. È stato, intanto, predisposto l’accertamento tecnico sui telefonini di Chiara e della madre (difesa dall’avvocato Gianluca Aste): dall’esame potrebbero emergere elementi utili alle indagini, affidate agli uomini della Squadra mobile della questura, guidati da Samuele Cabizzosu. A questo punto gli accertamenti potrebbero avviarsi verso la conclusione, salvo incidente probatorio che l’avvocato Cogotti si riserva di chiedere. L’obiettivo è effettuare una perizia psichiatrica che possa sciogliere i dubbi sulle condizioni di Monica Vinci, in particolare chiarire se al momento del delitto la 52enne fosse consapevole oppure in preda a un raptus.

Non si sa che cosa abbia scatenato una reazione così terribile; forse il borsone di Chiara che annunciava un possibile trasferimento? Solo la donna può raccontare che cosa sia successo. Dopo l’arrivo dei soccorritori, la madre di Chiara era stata trasportata all’ospedale di Sassari e poi trasferita al San Martino. Successivamente, Monica Vinci è stata trasferita al carcere di Uta.

