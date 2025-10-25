VaiOnline
Triathlon.
26 ottobre 2025 alle 00:30

Chiara Porta regina al Forte Oggi il Challenge Sardinia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il ritorno al successo della ventenne Chiara Porta, per di più in uno scenario importante come quello del Challenge Sardinia è la notizia più bella che arriva dal Forte Village. In attesa della gara di stamattina, sulla distanza classica per i triathlon organizzati nel resort di Santa Margherita di Pula, ieri è andata in scena la gara Sprint. Nella gara femminile, la ritrovata ventenne guspinese del Villacidro Triathlon è stata brava ad approfittare della chance datale dall’azzurra Bianca Seregni per prendersi il successo. Ha chiuso i canonici 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 di corsa in 1.02’35”, davanti alle sassaresi Giorgia Pieraccini e Dolores Lai. Tra gli uomini, il giovane Niccolò Sancisi ha preceduto il fuoriclasse Alessandro De Gasperi e i fratelli sangavinesi Manuel e Sebastian Cossu.

Oggi la prova principale del Challenge Sardinia sulla distanza di 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21 di corsa, con partenza alle 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto