Chiara Porta regina al Forte Oggi il Challenge Sardinia 

Il ritorno al successo della ventenne Chiara Porta, per di più in uno scenario importante come quello del Challenge Sardinia è la notizia più bella che arriva dal Forte Village. In attesa della gara di stamattina, sulla distanza classica per i triathlon organizzati nel resort di Santa Margherita di Pula, ieri è andata in scena la gara Sprint. Nella gara femminile, la ritrovata ventenne guspinese del Villacidro Triathlon è stata brava ad approfittare della chance datale dall’azzurra Bianca Seregni per prendersi il successo. Ha chiuso i canonici 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 di corsa in 1.02’35”, davanti alle sassaresi Giorgia Pieraccini e Dolores Lai. Tra gli uomini, il giovane Niccolò Sancisi ha preceduto il fuoriclasse Alessandro De Gasperi e i fratelli sangavinesi Manuel e Sebastian Cossu.

Oggi la prova principale del Challenge Sardinia sulla distanza di 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21 di corsa, con partenza alle 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA