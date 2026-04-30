Chiara Maxia: la violenza dietro la porta accanto  

Per la sociologia, la normalità è ciò che fanno i due terzi della popolazione. Solo un numero, dunque. Niente a che fare con la moralità, la verità, la giustizia. Allora, perché stupirsi della strage scolastica per mano del ragazzo della porta accanto? La violenza, pare dire Chiara Maxia in “Radio Insomnia” (VersoAltrove) è dappertutto, e spesso erompe da personaggi apparentemente innocui, “normali”. La ferocia come la nevrosi, l’ossessione, il non sense.

I 27 racconti brevi della giovane scrittrice cagliaritana (classe 1992), già autrice di una raccolta di poesie in inglese, sono ambientati tra Italia, Russia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Austria e illuminano il lato più assurdo e grottesco dell’esistenza. Maxia, che vive tra Parigi e Cagliari, osserva l’umanità con sguardo ironico, freddo, disincantato. Una narrazione cupa, la sua, intelligente e lucida, che implicitamente rimprovera agli uomini e alle donne che non basta esserci, ma bisogna pure costruire un significato intorno alla propria esistenza. Senza una cornice di senso, che cosa sono i gesti che ripetiamo quotidianamente se non un insieme disarmonico di compulsioni? Le vicende, talvolta surreali, dei protagonisti dei racconti propongono alcuni temi ricorrenti: la difficoltà a dormire (in senso letterale o figurato); il corpo, spesso capro espiatorio delle proprie paure o delle proprie pulsioni; la solitudine. Infine, gli idoli della contemporaneità: il variegato mondo partorito dai social network. Una sfilata di illusioni, ma non di quelle che stimolano l’immaginazione, bensì di quelle che l’atterrano, perché inseguono il travestimento e la menzogna, anziché l’autenticità e la verità. (f. r. p.)