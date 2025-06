Chiara Maci: «La Sardegna è per sempre» 

Il caso vuole che la presentazione di “Quelle due” sia in programma domani, primo luglio, nel cuore di Cagliari: è qui dalle 19 nel giardino di Casa Clàt che Chiara Maci dialogherà con Francesca Figus, giornalista de L’Unione Sarda, nell’ambito della rassegna “Libri, conversazioni e bollicine”, di cui è ospite col suo primo romanzo. In tempo con l’inizio delle vacanze sarde, che per la blogger, comunicatrice enogastronomica e volto noto della tv italiana, classe 1983, sono sacre.

«Frequento la Sardegna da 35 anni, per me e i miei genitori, che ci sono venuti anche in viaggio di nozze, luglio è dedicato alle vacanze in Sardegna», esordisce la Maci, già autrice di diversi libri di cucina, sua grande passione, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. «Da Cagliari mi sposterò verso la Costa Smeralda, dove resterò fino a metà mese con i miei figli». Bianca e Andrea. «La spiaggia de La Celvia è casa, ma un paio di anni fa», aggiunge l’ex giudice di “Cuochi e Fiamme” e “Cortesie in famiglia”, «sono stata a Villasimius, dove l’acqua del mare è pazzesca, e me ne sono innamorata. Per non parlare dell’entroterra, dove ho fatto quattro puntate di “L’Italia a morsi».

Come andò?

«Abbiamo girato tra Orroli, Orosei e Nughedu San Nicolò, e sono impazzita per la cucina locale: pur mangiando di tutto, per me la cucina è di terra. Adoro i malloreddus al sugo di carne e i culurgiones, che ho imparato a fare con un corso di cucina proprio in Sardegna, e come dolce è una lotta tra le punghittas e le seadas. In Italia è difficile trovare un posto in cui si mangia male, ma la Sardegna, con Campania, Puglia e Sicilia, è al top».

Dalla cucina alla narrativa: il passaggio com’è avvenuto?

«Premetto che scrivere è sempre stato il mio sogno, quando ho intuito che potevo scrivere di cucina, la mia passione, l’ho fatto, ma ho sempre coltivato anche un altro tipo di scrittura, più intima. Così, quando l’anno scorso ho capito di aver fatto un lavoro su di me che mi aveva portato a sanare crepe che tutti abbiamo, e che potevo abbinare la scrittura alla mia voglia di abbracciare le persone che mi scrivono raccontandomi le loro esperienze, ho colto l’occasione».

“Quelle due” parla di monogenitorialità e riscoperta di sé: quanto c’è di autobiografico?

«Dico sempre che le sole cose che mi accomunano ad Adele, la protagonista, sono gli occhi verdi e l’aver cresciuto una figlia da sola. Nell’inventarla, l’ho tenuta apposta lontano da me: lei è insoddisfatta e ha avuto pessimi genitori, quando per me vale l’esatto contrario. Di vero, però, ci sono emozioni e sentimenti che accomunano molte persone: sono una che ascolta, e questo nella scrittura del romanzo mi ha aiutato tanto».

Come si trova nei panni della romanziera?

«Bene, tanto che so già che lo rifarò, anche se non subito. Scrivere un romanzo è difficilissimo perché devi inventare, e io pensavo di non esserne capace, però, una volta che inizi, capisci che inventare ti dà un potere e una libertà incredibili, perché puoi esprimere delle cose attraverso la bocca di un altro. Mi piace mettermi alla prova con cose sempre diverse, e sono molto orgogliosa del risultato: non pensavo di portalo a termine, e ritrovarmi adesso nei festival culturali con altri scrittori è entusiasmante».

Che lettrice è Chiara Maci?

«Ho iniziato tardi, forse come reazione alle imposizioni scolastiche. Poi, un giorno, mi sono innamorata di Oriana Fallaci, e ho letto tutto quello che ha scritto. In seguito sono passata alle biografie dei grandi imprenditori italiani, e da lì ai premi Strega. Mi basta una riga per capire se il libro mi piacerà».

Ma in cucina, cosa le riesce meglio?

«Le carni a lunga cottura, che richiedono cura e attenzione, mentre non brillo nelle cose che non amo mangiare, come le interiora. Ma se becco la giornata storta non mi riesce nulla!». Noi, ovviamente, non ci crediamo.

