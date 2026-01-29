Chiara Gatti raddoppia: guiderà anche il Nivola 

L’emozione si scorge, il suo viso non inganna. Ha chiesto qualche ora per riflettere, una nottata. La scelta, però, Chiara Gatti l’aveva già fatta. Impossibile dire di no a quell’incanto oranese adagiato sulla collina che guarda, scruta e sembra cospargere di bellezza Orani. Impossibile dire di no alla direzione del museo Nivola, alla meraviglia dispensata da un gigante come Costantino Nivola. Oltretutto, in vista di un obiettivo ambizioso da afferrare: la Triennale di Milano, in autunno.

Chiara Gatti, non abbandona di certo il museo Man ma raddoppia?

«Sì, con molto entusiasmo. Sono veramente felice di questa opportunità, spero che possa essere utile al museo in questo momento di passaggio. Spero, soprattutto, di poter essere d’aiuto all’attività del museo fino all’evento importante della Triennale, con la grande mostra di Nivola che ci sarà in autunno a Milano».

Quante analogie ci sono tra il Man di Nuoro e il museo Nivola di Orani?

«Hanno delle collezioni che condividono la figura di Nivola. Anche al Man abbiamo delle opere importanti, tra l’altro saranno esposte in Triennale. E poi, c’è una grande analogia che è quella della relazione con il territorio. Sono due musei fortemente identitari per il territorio: il Man per Nuoro, per le collezioni che custodisce; il museo Nivola per uno degli artisti più importanti e significativi nella storia dell’arte moderna in Sardegna».

Al Man di Nuoro fin da subito ha saputo imprimere la sua “firma”. La sua mano è evidente, il suo lavoro riscuote costantemente consensi. Adesso, per Orani, che museo Nivola ha in mente?

«Un museo che sicuramente continuerà sulla strada portata avanti dai direttori precedenti, con grandissima competenza. Entrerò in punta di piedi perché il museo ha una sua identità. Per cui, cercherò di raccogliere quanto è stato fatto benissimo fino a oggi, aprendo alle voci del territorio e alle testimonianze attive. Sì, pensavo a una sorta di “cittadinanza attiva” che possa partecipare, aggiungendo nuovi contributi e nuove narrazioni a quelle che già abitano il museo».

Capitolo Triennale di Milano: come intende imbastire questo avvicinamento?

«Il programma è già stato siglato, con dei precedenti importanti. Quindi, i lavori sono già in corso. La curatrice Cecilia Alemani è già venuta sia al Nivola, a Orani, sia qui al Man a scegliere e a osservare le opere. Mi allineerò a quanto è già stato fatto, ma sicuramente cercherò di aiutare per la definizione che condurrà all’inaugurazione».

Ha accettato un incarico da “traghettatrice”. Quale sarà la durata della sua esperienza al museo Nivola?

«L’incarico prevede i mesi che condurranno all’inaugurazione della mostra in Triennale, per poi stilare il nuovo bando che sceglierà un direttore permanente per i prossimi anni».

Il suo legame con l’Isola si rafforza sempre di più?

«Qui mi sento a casa. Sono felicissima di abitare una città meravigliosa come Nuoro e adesso scoprirò Orani. Conosco già questo paese, ma non vedo l’ora di conoscerlo meglio».

