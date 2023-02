Chiara Ferragni, Fedez e la gag del bacio Perché il (finto) litigio appassiona tanto 

Ma davvero credete che lei ci sia rimasta male, broncetto e mani sui fianchi, ma che cosa hai fatto marito mio? O che lui, seduto in platea, sia stato trascinato su dal rapper di Rivoli, Manuel Franco Rocati, 25 anni e 2 dischi, en travesti Rosa Chemical? Ma davvero credete a quel bacio, a quell’imbarazzo, a quel dito puntato eh Fedez caro, questo no, questo non te lo perdono?

Sanremo il giorno dopo del giorno dopo del giorno dopo è ancora tutto uno scrivere, aggiungere, commentare, lo so io cosa è successo, me lo ha detto il cugino del mio vicino di casa che ha il fratello del cognato della zia che lavora all’Ariston, ma dai?, giura, e allora?, si sono baciati?, e si tenevano la mano?, e Chiara Ferragni ha pianto?, certo che ha pianto, forse se n’è andata di casa, sì, se n’è andata. Provate a mettervi in fila davanti al bancone di qualsiasi bar, di qualsiasi panificio, di qualsiasi salumeria e sentirete frasi così. Tutti sanno, tutti dicono. Dimenticando che lo spettacolo è questo; un cielo stellato di cartapesta dove il vero è falso e dove il falso è vero; un sogno da vivere per prenderci una tregua, almeno un attimo, che lì fuori è tutto così difficile. E allora, davvero credete che Chiara Ferragni e Fedez abbiamo litigato? Lo faranno anche loro, come tutte le coppie del mondo. Ma al Festival di Sanremo hanno dimostrato come, insieme, si è più forti. Prendendosi tutto, riflettori e prime pagine.

RIPRODUZIONE RISERVATA