«Chiara, farò vivere il tuo nome» 

A scuola, come tutti gli adolescenti, Chiara trascorreva gran parte delle sue giornate. Ed è ai compagni, ai docenti, ai collaboratori e alla dirigente scolastica che va il ringraziamento di Piero Carta, il papà della tredicenne uccisa dodici giorni fa dalla mamma.«Ho sentito il desiderio di dirvi grazie per la vicinanza e solidarietà dimostrate nel momento più tragico della mia vita. La morte di una figlia che nessun padre vorrebbe mai vedere» ha scritto il padre in una lettera. Parole toccanti che sono l’occasione per ricordare «il piccolo angelo salito in cielo» ma anche per ribadire che «da padre non conosco odio, neanche per chi ha commesso questa atrocità; provando invece molta compassione, adesso attendo giustizia per Chiara».

Il ricordo

Piero Carta sostiene che «la morte della mia cara figlia ha suscitato in me e penso in tutti un lacerante dolore, forse anche tanta rabbia, per un gesto che non potrà mai essere giustificato». E subito il suo pensiero va a Chiara «serena, educata e solare, stava andando incontro alla vita. Come tutte le ragazzine della sua età, amava ascoltare musica dei giorni nostri, rap e trapper, circondandosi di molti amici senza fare distinzioni – racconta – Nella sua semplicità, ho sempre visto Chiara una ragazzina matura e ottimista. Quando capitava di prendere delle insufficienze a scuola, mi diceva: “Pà, quei voti li recupero!”. Il nostro era un dialogare espansivo, la ponevo al corrente dei possibili pericoli per la sua età, lei era consapevole e prontamente rispondeva “Lo so papà...io non faccio quelle cose!”, dimostrandomi sempre la sua maturità». I ricordi si susseguono: «Una volta mi disse “Ti devo dire una cosa importante, ho il ragazzo”, non dicendomi altro. Passarono dei giorni, mi inviò un messaggio vocale su WhatsApp: “Per quella cosa, volevo dirti che era uno scherzo, io non ho un ragazzo, volevo solo vedere quale sarebbe stata la tua reazione”. Chiara era bella fuori e dentro, molta attenta all’ordine e alla cura della sua persona». Un’adolescente con tanti sogni: «Spesso veniva con me in palestra, seguiva corsi di difesa personale “Krav Maga” e ne era entusiasta. Io spesso la riprendevo per il suo continuo sorridere ad ogni pugno o calcio che sferrava, le dicevo “Chiara, ricordati che se tu subisci un’aggressione dall’altra parte gli altri non ridono”. Gli altri cari ricordi di Chiara, li custodisco gelosamente nella mente e nel cuore».

Il messaggio

Piero Carta si rivolge poi direttamente agli amici e compagnetti di Chiara. «Immagino il vostro dolore per aver perso un’amica e compagna di scuola. Il suo banco adesso è vuoto ma sono sicuro che lei è sempre lì con tutti voi. La sua anima è libera, appartiene non più a questa vita terrena, è un angelo del Signore. Io da padre continuerò a fare vivere il suo nome, non demorderò mai, sapendo che lei sarà la mia guida e la mia consolatrice sempre – conclude – Auguro a tutti voi un futuro felice e ricco di esperienze meravigliose, come le avrei augurate a mia figlia. Ricordate che Chiara, sarà sempre con voi come un angelo che da lassù vi ascolterà e aiuterà sempre».