Chiara e la sua eredità d’amore 

I fiori che profumano di primavera e i pupazzi colorati vicino alla foto. La festa per i 15 anni della figlia l’aveva immaginata diversa ma domenica scorsa, come fa ogni santo giorno da quel maledetto sabato di febbraio 2023, è potuto andare solo al cimitero. «Solo là mi sento a casa e in pace, anche se Chiara è sempre con me». Piero Carta si sente come un sopravvissuto a una di quelle tragedie che sconvolgono l’esistenza: la sua unica figlia, uccisa dalla mamma. «Credo sia stato un dramma che ha toccato tutti, forse un fatto così terribile a Oristano non era mai accaduto».

I ricordi

E da qui, dalla tragicità di una sofferenza indicibile l’agente della polizia locale cerca di andare avanti. «Per me nulla è più come prima ma devo reagire anche per Chiara – ammette – l’unico modo per sentirla con me è fare del bene al prossimo. Glielo ho promesso quando l’ho abbracciata per l’ultima volta e lo farò». Il sorriso della figlia è sempre vivo, talvolta rivede la sua spensieratezza nei ragazzini che passeggiano in centro e «non è affatto semplice. Penso ai sogni di Chiara, ai tanti progetti su cui fantasticava come tutti i giovani della sua età; avrebbe voluto iscriversi a un corso per parrucchieri». La voce si spezza, prende fiato e subito i ricordi della figlia gli illuminano il viso. «Questa felpa che indosso è la sua, la metto per le occasioni importanti – dice emozionato – anche questa collanina era sua». Oggetti custoditi come tesori preziosi, così come l’ultimo messaggio su whatsapp «in cui mi scrisse che sarebbe voluta uscire alla vigilia della Sartiglia – ricorda – A volte vorrei un suo segno e voglio pensare che dietro i pesciolini rossi, sopravvissuti per quattro mesi senza cibo nella casa sotto sequestro, siano un suo messaggio di speranza».

La missione

«Chiara era una ragazza determinata e generosa, sono certo che avrebbe potuto fare molto per gli altri – racconta il papà – Anche a scuola, se c’era qualcuno in difficoltà, era la prima a farsi avanti per aiutarlo». E queste sue caratteristiche sono una sorta di lascito. «L’eredità che mi ha dato è l’altruismo, io la sto vivendo proprio come una missione: aiutare gli altri. Così Chiara continuerà a vivere». Le idee sono tante, alcune iniziative sono già decollate a iniziare dal “Progetto Chiara”, in collaborazione con la Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu. «C’è tanto disagio giovanile e purtroppo non sempre si riesce a coglierlo – sostiene – anche a livello di istituzioni servirebbero azioni e progetti mirati. A me sono stati tutti molto vicini ma non sempre accade». E allora ecco l’idea di un’associazione che possa occuparsi di bambini e adolescenti. «Io vorrei poter intervenire se un ragazzo è in difficoltà o una famiglia con bambini e adolescenti vive particolari problemi – sottolinea – È fondamentale parlare con i propri figli, ascoltarli e magari riuscire ad ascoltare anche i loro silenzi».

Il dolore

I progetti sono come un’ancora di salvezza. «Onorano la memoria di mia figlia e aiutano anche me – ammette Piero – altrimenti sprofonderei nel buio, non ce la farei. Mi è stato tolto quanto di più prezioso la vita mi avesse donato». Senza mai nominare la madre di Chiara ribadisce ancora una volta di non provare alcun odio. «Se è malata, mi auguro che venga curata e la sua famiglia le stia vicino – dice – poi non voglio pensare ad altro, nemmeno all’iter giudiziario. Tanto nessuna sentenza potrà cambiare la realtà e restituirmi Chiara. Io voglio concentrarmi soltanto su mia figlia e sui vari progetti».

