Chiara e Christian, ultimo saluto insieme 

Lacrime e palloncini per l’ultimo saluto a Chiara Urgias e Christian Foddai, i due giovanissimi fidanzati morti lo scorso 17 marzo nell’incidente stradale avvenuto sulla statale 291. Insieme non arrivavano a 36 anni. Una tragedia che ha colpito l'intera città. La chiesa di Sant’Orsola di Sassari si è dimostrata troppo piccola per accogliere la folla di gente commossa che si è voluta stringere intorno al dolore dei familiari. L’arcivescovo Gianfranco Saba, che ha celebrato la funzione religiosa, ha cercato di consolare i genitori attraverso le parole di Gesù tratte dal Vangelo. Una missione impossibile anche per monsignore, davanti a quel dolore immenso.

Lacrime e applausi

Chiara è arrivata in una bara bianca, quella che solitamente si riserva ai bambini, dal momento che la giovane non aveva ancora compiuto 17 anni. Insuperabile il dolore di mamma Simona con il compagno Alessandro e del fratellino Gabriele. Christian, 19enne, in una cassa color rovere. Per lui piangevano mamma Katiusha, papà Angelo e il fratello Manuel.

Fiori e fotografie strette tra le mani di amici, colleghi e compagni di scuola, sgomenti per la fine tragica dei loro coetanei. Al termine della funzione religiosa, con un applauso liberatorio, sono volati in cielo i palloncini bianchi e verdi, come ultimo omaggio alle due vite spezzate prima del tempo, un modo per accompagnarle ovunque andranno: in alcuni c’era scritto “buon viaggio”, altri erano semplicemente a forma di cuore.

Nel pomeriggio è stato celebrato, nella chiesa di San Pietro di Silki, anche il funerale della terza vittima Antonio Murineddu, 40 anni, che lascia la moglie Milena e la figlia Azzurra.

Lo schianto fatale

I tre avevano incontrato la morte domenica scorsa intorno alle 19. I due ragazzi, a bordo della loro piccola Fiat 600, mentre viaggiavano verso Alghero, al km 1,600 della statale 291, erano entrati in collisione con il suv Mercedes guidato da Murineddu. Una terza macchina, una Fiat 500, era finita addosso a quel cumulo di lamiere contorte, fortunatamente senza gravi conseguenze per la famiglia che si trovava a bordo: un uomo di 50 anni, una donna di 48 e la loro figlia di 10 anni.

Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta. La Procura aveva voluto trattenere i tre corpi per consentire l’esame autoptico che si è concluso giovedì. All’origine della tragedia sembra ci sia stata una manovra di sorpasso azzardata in un tratto di strada a due corsie con scarsa visibilità.

